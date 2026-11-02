Las lluvias dan una tregua a Canarias, pero la Aemet advierte de nuevas tormentas

Las lluvias comienzan a perder intensidad en Canarias, lo que ha llevado al Gobierno autonómico a rebajar la alerta máxima en La Palma. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos naranjas en La Palma, La Gomera y El Hierro ante la posibilidad de nuevos episodios de precipitaciones intensas y tormentas durante las próximas horas.
La Dirección General de Emergencias ha actualizado la situación a alerta por lluvias en las tres islas desde las 09.00 horas de este lunes, 2 de noviembre. Por su parte, Tenerife y Gran Canaria permanecen en prealerta, aunque también podrían registrarse chubascos localmente fuertes.
La decisión se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), de acuerdo con la información facilitada por la Aemet y otras fuentes de seguimiento meteorológico.
La Palma, La Gomera y El Hierro siguen en alerta por lluvias
La principal novedad afecta a la vertiente oriental de La Palma, donde el Gobierno de Canarias ha rebajado la alerta máxima a alerta después de que las precipitaciones perdieran intensidad.
Durante la madrugada, la actividad tormentosa dejó acumulaciones de hasta 62 litros por metro cuadrado en una hora y 138 litros en 12 horas. Estas cantidades motivaron la declaración de alerta máxima en el este de la Isla.
Pese a la mejoría, el Ejecutivo autonómico advierte de que persiste un núcleo de inestabilidad entre La Palma, La Gomera y El Hierro. Esta situación podría favorecer la reactivación de las tormentas, especialmente durante la tarde-noche de este lunes y la madrugada del martes.
La Aemet mantiene avisos naranjas por lluvias en las tres Islas, con precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.
Los chubascos podrían venir acompañados de granizo menudo y rachas de viento muy fuertes. Además, la Agencia no descarta que se superen puntualmente los umbrales previstos.
Avisos de la Aemet en Canarias: estas son las Islas afectadas
Según los avisos meteorológicos facilitados por la Aemet para este lunes y el martes, 3 de noviembre, las precipitaciones podrían alcanzar las siguientes intensidades:
- La Palma: aviso naranja por lluvias en las cumbres y las vertientes oriental y occidental, con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.
- La Gomera: aviso naranja por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.
- El Hierro: aviso naranja por lluvias que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.
- Tenerife: aviso amarillo en el norte, el área metropolitana y las vertientes este, sur y oeste, con acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
- Gran Canaria: aviso amarillo en el norte de la Isla, principalmente en zonas de interior, con precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Además de los avisos por lluvias, la Aemet contempla avisos amarillos por tormentas en estas cinco Islas.
En las zonas afectadas podrían producirse chubascos de intensidad variable, por lo que las autoridades recomiendan prestar atención a las actualizaciones meteorológicas.
Tenerife rebaja su nivel de emergencia, pero mantiene restricciones en el Teide
El Cabildo de Tenerife ha rebajado a prealerta el Plan de Emergencias Insular (PEIN) desde las 00.00 horas de este lunes, ante la mejoría de las previsiones meteorológicas.
La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha advertido de que todavía podrían registrarse precipitaciones puntuales de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.
La corporación insular ha anunciado el levantamiento de las restricciones que afectaban a las instalaciones culturales y deportivas dependientes del Cabildo.
Sin embargo, se mantienen las limitaciones de acceso al pico del Teide debido a la presencia de hielo y nieve en las zonas de mayor altitud.
El Cabildo recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, no acceder a pistas forestales ni zonas de monte y mantenerse alejados de barrancos, laderas y taludes que puedan presentar riesgos por escorrentías o desprendimientos.
También aconseja extremar la precaución en las carreteras y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
Las lluvias podrían extenderse por Gran Canaria durante el martes
En Gran Canaria, la Dirección General de Emergencias mantiene la situación de prealerta ante la posibilidad de precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
La inestabilidad afectará inicialmente a la vertiente norte, especialmente a las zonas de interior, aunque podría extenderse al resto de la Isla durante el martes, 3 de noviembre.
El Gobierno de Canarias insiste en que la evolución del episodio presenta incertidumbre respecto a la localización, intensidad y persistencia de las precipitaciones.
Por ello, se mantiene el seguimiento meteorológico y no se descartan nuevas actualizaciones de las situaciones de alerta y prealerta en función de la evolución de las lluvias.
Aunque las condiciones han mejorado en algunas zonas del Archipiélago, las autoridades recuerdan la importancia de mantener las medidas de autoprotección y consultar los canales oficiales antes de realizar desplazamientos por áreas afectadas.