Planes gratuitos para celebrar Halloween en Tenerife: casas del terror, zombis y actividades

Halloween 2026 en Tenerife llega este sábado, 31 de octubre, con una amplia variedad de actividades repartidas por distintos municipios de la Isla. Casas del terror, desfiles de zombis, talleres infantiles, concursos de disfraces y fiestas temáticas protagonizarán una jornada en la que habrá opciones para todas las edades.
Desde Santa Cruz de Tenerife hasta Puerto de la Cruz, pasando por La Laguna, Adeje, Tacoronte o Candelaria, vecinos y visitantes podrán disfrutar de diferentes propuestas, muchas de ellas gratuitas, para celebrar una de las noches más esperadas del año.
Además, coincidiendo con el puente de Todos los Santos, varios municipios han organizado actividades relacionadas con los Finados, una tradición canaria que invita a recordar a los seres queridos y recuperar las costumbres populares del Archipiélago.
Estas son algunas de las propuestas para disfrutar de Halloween en Tenerife este sábado.
Una casa del terror en Tacoronte que reparte golosinas
Uno de los planes más curiosos de este Halloween se encuentra en Tacoronte, donde una vecina ha transformado su vivienda en una auténtica casa del terror y ha compartido el resultado a través de TikTok.
La casa, ubicada en la Carretera General del Norte, cuenta con una decoración inspirada en conocidas películas de miedo, con personajes como el muñeco de Saw o Sally, de Pesadilla antes de Navidad.
La propietaria ha anunciado que este sábado, 31 de octubre, abrirá las puertas de su vivienda para recibir a quienes quieran descubrir la decoración y vivir una experiencia diferente.
“Tenemos ganas de sorprenderlos”, asegura en uno de los vídeos publicados en redes sociales.
Además, los visitantes, especialmente los más pequeños, podrán acercarse durante la noche para recoger golosinas.
La Laguna se llena de zombis con un espectacular desfile
El casco histórico de San Cristóbal de La Laguna volverá a convertirse en escenario de la Isla Calavera Zombie Walk, una de las actividades más llamativas de Halloween en Tenerife.
La celebración que tenía prevista celebrarse este sábado, ha sido trasladada al domingo 1 de noviembre a las 17:00 horas en la plaza del Adelantado, donde habrá maquillaje gratuito, actividades y una zona gastronómica.
A partir de las 20:00 horas, los participantes recorrerán disfrazados de zombis algunas de las principales calles del centro histórico, pasando por Obispo Rey Redondo hasta la plaza de La Concepción y regresando por Herradores.
El humorista Aarón Gómez será el maestro de ceremonias de esta edición, que también contará con premios a las mejores caracterizaciones, actuaciones musicales y una sesión de DJ NAGOBA. La participación será gratuita.
Adeje abre dos túneles del terror gratuitos
El municipio de Adeje también se suma a Halloween con una propuesta que combina actividades infantiles y experiencias para quienes buscan emociones fuertes.
Entre las 18:00 y las 22:00 horas, las plazas de La Concordia y Piedra Redonda, en La Postura, concentrarán diferentes actividades gratuitas.
En la plaza de La Concordia se instalará un túnel virtual que permitirá recorrer escenarios terroríficos mediante gafas de realidad virtual. También habrá talleres infantiles y un castillo hinchable.
Por su parte, la plaza Piedra Redonda acogerá el Gran Túnel del Terror, una atracción ambientada en personajes y escenarios de miedo.
Puerto de la Cruz celebra Halloween hasta la madrugada
En el norte de Tenerife, Puerto de la Cruz ha preparado una programación que comenzará al mediodía y continuará hasta bien entrada la noche.
Las primeras actividades se desarrollarán entre las 12:00 y las 16:00 horas en la calle Perdomo, con propuestas dirigidas especialmente a las familias.
Posteriormente, la celebración se trasladará a la plaza del Charco, donde habrá talleres de maquillaje, manualidades y un concurso de disfraces entre las 18:00 y las 20:00 horas.
A partir de ese momento, la música tomará el protagonismo con las actuaciones de DJ Christian G, DJ Danny Méndez, DJ Chris Hernández y DJ Tay de León, que prolongarán la fiesta hasta la 1:00 de la madrugada.
El Sauzal: disfraces, talleres e hinchables gratis
El Sauzal también ofrece una alternativa para disfrutar de Halloween en familia, con actividades gratuitas desde las 17:00 hasta las 23:00 horas.
La plaza de San Pedro contará con castillos hinchables entre las 17:00 y las 20:00 horas, mientras que la plaza del Príncipe será el escenario de talleres infantiles y pintacaras.
A las 18:00 horas comenzará un espectáculo de Komba Producciones, seguido de un desfile de disfraces.
La música llegará a partir de las 20:00 horas de la mano de DJ Jorge García.
Los talleres tendrán plazas limitadas por orden de llegada. En caso de que las condiciones meteorológicas impidan desarrollar las actividades al aire libre, se trasladarán a la Sala La Pirámide.
Una casa del terror solidaria en El Rosario
Quienes busquen una experiencia más intensa podrán acercarse al CIFE de Lomo Pelado, en El Rosario, donde se celebrará la quinta edición de Mentally Block.
Este año, la atracción llevará por título Insomnio y recreará una pesadilla nocturna con efectos sonoros, personajes inesperados y diferentes escenarios de terror.
La casa abrirá entre las 20:00 y las 23:00 horas y está recomendada para personas mayores de 12 años.
Para participar será necesario inscribirse previamente y entregar alimentos no perecederos o comida para gatos, que se destinarán a fines solidarios.
Las plazas son limitadas.
Candelaria prepara una terrorífica experiencia en Punta Larga
La Zona Joven Punta Larga, en Candelaria, se transformará este sábado en una casa del terror creada por jóvenes del municipio.
La actividad, denominada Casa del Terror «26», comenzará a las 17:30 horas y ofrecerá un recorrido por diferentes escenarios protagonizados por personajes inquietantes, como una novia que llora o un misterioso cocinero.
La propuesta forma parte del programa municipal Finados, Ánimas y rituales 2026.
Las entradas se pueden conseguir a través de Tickety y en taquilla, sujetas a disponibilidad.
La Victoria de Acentejo: túnel del terror y fiesta juvenil
El Parque El Pinar, en La Victoria de Acentejo, acogerá otra de las celebraciones de Halloween de este sábado.
Entre las 17:00 y las 19:30 horas se desarrollarán actividades familiares, con talleres, cuentacuentos y castillos hinchables.
A partir de las 19:30 horas arrancará La noche es joven, una propuesta destinada al público juvenil que incluirá un túnel del terror, cócteles sin alcohol, espacios para fotografías y música de RENZZO EL SELECTOR y DJ ALERIE.
Las actividades finalizarán a las 23:00 horas.
Los Realejos celebra Halloween con videojuegos y realidad virtual
Para quienes prefieran una alternativa diferente a las tradicionales casas del terror, Los Realejos celebrará el Foro Gamer 2026: Halloween Edition.
La cita tendrá lugar en la Casa del Emprendedor, entre las 10:00 y las 20:00 horas, con entrada gratuita.
La programación incluirá torneos de videojuegos, consolas retro, zonas de juego libre, talleres de robótica y experiencias de realidad virtual.
También se celebrará un concurso de disfraces de Halloween.
Santa Cruz: disfraces, zombis y actividades infantiles
La capital tinerfeña contará igualmente con varias alternativas para celebrar Halloween.
El Centro Comercial Meridiano culminará este sábado su programación temática, que incluye un cementerio zombi y espacios para fotografías.
Durante la mañana, entre las 11:00 y las 14:00 horas, habrá sesiones de maquillaje, mientras que los juegos y las actividades se repartirán entre la mañana y la tarde. Algunas propuestas tienen condiciones específicas de participación.
Por otro lado, el Centro Comercial Nivaria Center organizará desde las 18:00 horas una tarde de actividades familiares con concurso de disfraces, pintacaras, baile y entretenimiento infantil.
Cine de terror en Santa Cruz para los amantes del género
Otra alternativa para celebrar Halloween será acudir a Espacio Price, en Santa Cruz de Tenerife, que mantiene hasta el domingo 1 de noviembre un ciclo de cine fantástico y de terror organizado junto a ElFestiviwonder.
La programación reúne diez películas, entre las que figuran clásicos como Nosferatu, La noche de los muertos vivientes y Hellraiser.
Precisamente este sábado, noche de Halloween, las proyecciones estarán dedicadas a Noche de miedo (1985) y Jóvenes ocultos (1987).
Además, el espacio acoge una exposición de carteles cinematográficos de terror pertenecientes a la colección del productor Pedro J. Mérida.
Los horarios y las entradas pueden consultarse en Espacio Price.
Halloween también se celebra en los centros comerciales del sur
En Siam Mall, en Costa Adeje, los visitantes podrán disfrutar este sábado de diferentes propuestas relacionadas con Halloween.
Entre las 12:00 y las 21:00 horas se desarrollará una ruta de truco o trato, para la que será necesario presentar un ticket de compra superior a diez euros.
También habrá pintacaras de 11:30 a 13:30 horas, coincidiendo con la apertura de un laberinto hinchable ambientado en Halloween y protagonizado por personajes terroríficos.
Los Finados: otra forma de celebrar estas fechas en Tenerife
Más allá de los disfraces y las casas del terror, diferentes municipios de Tenerife apuestan por mantener viva la tradición de los Finados, vinculada al recuerdo de los familiares fallecidos.
En Candelaria, la plaza de Santa Ana acogerá este sábado, a las 20:00 horas, el espectáculo A las almas, del grupo Filigrana. La celebración continuará con parrandas y degustaciones de castañas y gofio.
En El Rosario, la plaza del Adelantado de La Esperanza será escenario de la Noche de Finados desde las 17:00 horas, con el espectáculo Luz de Ausentes y actuaciones musicales.
Por su parte, La Guancha ofrecerá a las 18:00 horas una ruta gratuita de leyendas e historias tradicionales en el entorno del cementerio del Natero, para la que será necesaria inscripción previa.
También La Orotava ha programado para este sábado, a las 18:30 horas, uno de los recorridos de La Orotava en hueso y alma, una propuesta relacionada con el patrimonio funerario del municipio.
De esta forma, Tenerife vivirá un sábado de Halloween con alternativas para niños, jóvenes y adultos, desde experiencias de miedo hasta fiestas musicales y actividades que recuperan las tradiciones canarias.
Antes de acudir a cualquiera de estas propuestas, se recomienda consultar las condiciones de acceso, especialmente en aquellas que requieren inscripción previa, entradas o tienen aforo limitado.