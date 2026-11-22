Miles de personas ataviadas con camisetas de color rosa respondieron esta mañana al llamamiento solidario de la Fundación Carrera por la Vida en el sur de Tenerife para participar en la marcha benéfica, en la antesala de la Navidad, para apoyar a las pacientes con cáncer de mama y contribuir a la donación de fondos para la investigación contra esta patología.
Los asistentes disfrutaron de una mañana festiva que incluyó bailes, música en vivo y coreografías grupales en la explanada exterior del centro comercial Siam Mall (Adeje) antes de recorrer la distancia de algo más de cuatro kilómetros que separa este punto de la Milla de Oro de Playa de las Américas (Arona).
Familias enteras y grupos formados por amigos, trabajadores de empresas y representantes de entidades y colectivos sociales se sumaron a la convocatoria en una mañana soleada y con temperatura primaveral. La caminata también contó con la presencia de autoridades municipales e insulares.
Muchos de los participantes especificaban en sus camisetas el nombre de la persona por la que caminaban, ya fuera para dar ánimos durante el tratamiento de la enfermedad o en recuerdo de quién no pudo superarla.
La presente edición, la numero 21, estaba prevista para el próximo 29 de noviembre, pero la convocatoria electoral obligó a adelantarla una semana. A falta de conocer los datos oficiales de participantes y de recaudación, que se darán a conocer al final de la marcha, las sensaciones en la presente edición apuntan a cifras récord.