El Barómetro del mes de noviembre realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene en cabeza al PSOE, esta vez con una estimación de voto del 34,4% y casi diez puntos de ventaja sobre el PP, que se anota un 24,7%, mientras que tanto Vox como Frente Amplio registran caídas.
La encuesta, dada a conocer este lunes, último día para publicar encuestas antes de las elecciones del próximo domingo, se basa en 8.000 entrevistas telefónicas, más que un barómetro normal, pero por debajo de los 45.000 cuestionarios de la macroencuesta electoral que se publicó al arrancar la campaña.
El trabajo de campo se hizo después de aquel macrosondeo, entre los días 10 y 17 de noviembre, y, por tanto tras la tragedia de Urda (Toledo) y la posterior dimisión de Óscar Puente, y también después de la huelga general, pero se terminó antes del ‘cara a cara’ que protagonizaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
EL PSOE MEJORA EN CAMPAÑA Y EL PP BAJA
En concreto, el CIS otorga al PSOE una estimación de voto del 34,4%, cuatro décimas menos que en el barómetro de octubre, pero un punto más que en la última macroencuesta electoral realizada en la precampaña.
Al PP, por su parte, se le calcula un respaldo del 24,7%, peor que en la macroencuesta (25,5%) pero por encima de lo que registró en el barómetro. Así las cosas, la ventaja del PSOE se sitúa ahora en casi diez puntos (9,7 puntos), mayor que la que se vio en la macroencuesta (7,8 puntos), pero inferior a la del barómetro de octubre (11,8).
La tercera plaza sigue siendo para Vox, que por primera vez en los últimos meses registra una caída. El CIS le otorga ahora una estimación del 15,6%, por debajo del 18,4% de la macroencuesta de precampaña y que el anterior barómetro (17,1%). De su lado, el partido Se Acabó la Fiesta del eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez retiene un 1,8%.
LA DIVISIÓN DE LA IZQUIERDA
Frente Amplio también cae en relación con el último barómetro, pasando del 6,1% de octubre al 5,7% de noviembre. Podemos se queda en un 0,8%, aunque uno y otro comparten otras coaliciones que se computan aparte.
Así, el barómetro del CIS otorga un 1,8% a la coalición de ambos con Compromís en la Comunidad Valenciana, un 0,4% a su alianza canaria Unidad del Pueblo Canario (UPC), y un 0,3% a la coalición balear Ara Més.
El resultado es un empate entre bloques, con un 40,3% para la suma de PP y VOX y un 40,1% para PSOE y Frente Amplio, sin contar con las coaliciones valenciana, canaria y balear.
En cuanto a las formaciones de ámbito territorial, Esquerra lidera el panorama catalán con un respaldo del 2,7% frente al 1% de Junts, mientras que a Bildu se le otorga una estimación del 1,8%, su mejor dato en un barómetro, superando el 0,7% del PNV. Emerge también Adelante Andalucía, a quien se calcula un apoyo del 1,7%, mientras que el BNG se anota un 1,1%.
En Canarias, el barómetro del CIS otorga una estimación de voto del 0,4% a Unidad del Pueblo Canario (UPC), la coalición en la que participan Frente Amplio y Podemos, mientras que Coalición Canaria (CC) alcanzaría el 0,3%. Ambos porcentajes corresponden al conjunto de España, no al respaldo electoral de estas formaciones dentro del Archipiélago.
CASI EL 40% DE LOS ENCUESTADOS ES VOTANTE DEL PSOE
La muestra del CIS vuelve a mostrar una mayoría de votantes del PSOE, pues un 40% de los encuestados que votaron en 2023 lo hicieron en apoyo a Pedro Sánchez, lo que supone un tercio del total. Y pese a que esos comicios los ganó el PP con un 33%, entre los encuestados sus votantes apenas son el 20%.
El líder del PSOE es también el político preferido para presidir el Gobierno, según contesta el 31,6% de los entrevistados, superando claramente a Alberto Núñez Feijóo (17,4%) y al presidente de Vox, Santiago Abascal (9,9%).
Igualmente, un 35% de los encuestados asegura tener bastante o mucha confianza en Sánchez, por sólo el 22,8% que confía en el líder del PP, que además genera más recelo: un 75,4% dice tener poca o ninguna confianza en Feijóo, superando el 63,1% de desconfianza del presidente del Gobierno.
Además, los encuestados por el CIS desean la victoria de la izquierda, con un 36,6% que le gustaría que ganara Pedro Sánchez frente al 22,9% que cita al PP y el 10,6% que menciona a Vox. Eso sí, el 55,4% de los entrevistados cree que las elecciones las ganará el PP.