“Lo vamos a recordar para siempre”: flores y dolor en la puerta 9 del Heliodoro por Jesús de Miguel

La afición del CD Tenerife vive uno de los días más tristes de su historia reciente. Desde que se conoció el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, a los 30 años, numerosos sentimientos de dolor e incredulidad acompañan a los seguidores blanquiazules, que han comenzado a depositar flores en la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López para recordar al delantero madrileño, fallecido este martes, 3 de noviembre, después del grave choque sufrido durante el encuentro ante el FC Andorra.
El entorno del recinto capitalino se ha convertido en un lugar de homenaje a un futbolista cuya muerte ha conmocionado al tinerfeñismo. Los aficionados se acercan hasta el estadio para expresar su cariño y despedirse de un jugador que había contribuido al regreso del Tenerife al fútbol profesional. Entre quienes han acudido hasta la puerta 9, el sentimiento es compartido: resulta difícil asimilar una pérdida tan repentina.
«Es un golpe fortísimo», reconoce uno de los aficionados que ha querido acercarse al Heliodoro para recordar a Jesús de Miguel. Una frase que resume la consternación que ha provocado la noticia entre los seguidores del conjunto blanquiazul, pendientes desde el lunes de la evolución del futbolista tras el accidente que obligó a suspender el partido.
«Fue un día muy duro, necesitaba venir»
Para muchos aficionados, acudir al estadio se ha convertido en una manera de expresar el dolor y rendir un último homenaje al delantero. «Fue un día muy duro, necesitaba venir», explica otro de los seguidores presentes en la puerta 9, donde las flores depositadas en memoria de Jesús de Miguel reflejan el cariño que despertó entre el tinerfeñismo.
La angustia comenzó durante la noche del lunes, cuando el futbolista tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después del violento choque con el guardameta del Andorra, Jesús Owono. Desde entonces, numerosos aficionados siguieron con preocupación las informaciones sobre su estado de salud, con la esperanza de recibir noticias que permitieran confiar en su recuperación.
«Estuve pendiente de la televisión, esperando una buena noticia», relata uno de los seguidores que ha acudido al estadio. Sin embargo, la confirmación de su fallecimiento este martes, a las 8.00 horas, terminó por sumir en la tristeza a una afición que había permanecido pendiente de su evolución médica.
«Lo vamos a recordar para siempre»
Entre las muestras de cariño que se suceden en el Heliodoro también hay espacio para recordar la trayectoria del futbolista y su vinculación con el CD Tenerife. Jesús de Miguel llegó al conjunto blanquiazul en el verano de 2025 y se convirtió en uno de los protagonistas del ascenso a Segunda División, dejando su huella con sus goles y su aportación al equipo.
«Lo vamos a recordar para siempre», asegura uno de los aficionados que participa en este homenaje espontáneo. Unas palabras que reflejan el sentimiento de quienes han querido acercarse hasta la puerta 9 para despedir al delantero y acompañar simbólicamente a su familia, compañeros y seres queridos en estos momentos de profundo dolor.
El CD Tenerife confirmó este martes la muerte de su jugador mediante un comunicado especialmente emotivo, en el que reconoció que no existen palabras capaces de aliviar el sufrimiento provocado por la pérdida. La entidad también trasladó el agradecimiento de la familia por las numerosas muestras de apoyo recibidas y su petición de respeto a la intimidad.
Mientras tanto, las flores depositadas en la puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López se convierten en el homenaje de una afición que no olvida a Jesús de Miguel, un futbolista cuya vida se apagó de manera trágica y cuyo recuerdo permanecerá ligado a la historia reciente del club blanquiazul.