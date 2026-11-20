El universo de Harry Potter volverá a cobrar protagonismo en Tenerife esta Navidad con un espectáculo musical inspirado en las aventuras del popular mago. Harry Sinfónico: La magia continúa llegará al Puerto de Santa Cruz de Tenerife el próximo 19 de diciembre de 2026, con una propuesta que combina música sinfónica, fantasía y las melodías asociadas a la conocida saga cinematográfica.
La cita forma parte de la segunda temporada de este tributo musical, que recorrerá diferentes ciudades españolas durante las fiestas navideñas.
La organización ha anunciado una preventa exclusiva de entradas para los días 19 y 20 de noviembre, mientras que la venta general comenzará mañana, sábado 21 de noviembre.
El espectáculo está dirigido tanto a seguidores de Harry Potter como a quienes disfrutan de las bandas sonoras cinematográficas. La propuesta invita al público a reencontrarse con la música que ha acompañado las aventuras de Harry, Hermione y Ron en el universo de Hogwarts.
Harry Sinfónico llega al Puerto de Santa Cruz de Tenerife
El espectáculo se celebrará el sábado 19 de diciembre en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, según recoge la página oficial del evento.
Bajo el nombre Harry Sinfónico: La magia continúa, esta segunda temporada recupera una propuesta que sitúa la música en directo en el centro de una experiencia inspirada en la saga creada por J. K. Rowling.
La iniciativa presenta un formato de tributo sinfónico, con interpretaciones orquestales de las melodías vinculadas a las películas. La música será el hilo conductor de un recorrido por el universo mágico que ha acompañado a varias generaciones de espectadores.
El concierto forma parte de la programación de la gira nacional, que también contempla actuaciones en ciudades como Sevilla, Alicante, Oviedo, Barcelona, Valencia, Madrid y Gijón.
En Canarias, la programación anunciada incluye asimismo una cita en Gran Canaria el 20 de diciembre, un día después de la actuación prevista en Tenerife.
Venta de entradas
La organización ha establecido dos fases para la comercialización de las localidades. La preventa exclusiva se ha programado para el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre, mientras que la venta general comenzará este sábado 21 de noviembre de 2026.
Los precios de las localidades oscilan entre los 20 y los 55 euros en función de la zona del recinto portuario.
La música constituye uno de los elementos más reconocibles de las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter, que comenzaron con el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal en 2001.
El compositor John Williams fue el responsable de la banda sonora de las tres primeras películas y creó Hedwig’s Theme, una de las composiciones más identificables de la franquicia.
Posteriormente, otros compositores, como Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat, participaron en la creación de la identidad musical de las siguientes entregas.
El formato de Harry Sinfónico se apoya precisamente en ese vínculo entre cine y música, ofreciendo un tributo orquestal al universo de la saga.