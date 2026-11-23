Una mujer de 49 años ha resultado afectada por inhalación de humo en un incendio declarado durante la noche de este domingo, 22 de noviembre, en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife.
Además, otro incendio registrado durante la madrugada en Barranco Grande ha afectado a siete vehículos, después de que uno comenzara a arder mientras circulaba por una vía.
El primer incidente se produjo a las 23:23 horas en la calle Poeta Gutiérrez Albelo, en la zona de Somosierra, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
La sala operativa recibió una alerta que advertía de un incendio en el interior de una vivienda, por lo que activó a efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Policía Local.
Una mujer trasladada al hospital
A su llegada al inmueble, los bomberos comprobaron que las llamas afectaban a la cocina de la vivienda. Los efectivos procedieron a extinguir el fuego y posteriormente realizaron labores de ventilación para eliminar el humo acumulado.
Por su parte, el personal sanitario del SUC asistió a una mujer de 49 años que presentaba síntomas de intoxicación moderada por inhalación de humo, salvo complicaciones.
Tras recibir una primera asistencia en el lugar, la afectada fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
En el dispositivo sanitario también se movilizó una ambulancia medicalizada.
Los agentes de la Policía Local se encargaron de asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes.
Un vehículo se incendia mientras circulaba
La madrugada también dejó otro incidente relacionado con el fuego en la capital tinerfeña, concretamente en Barranco Grande, donde un vehículo comenzó a arder mientras circulaba por una vía.
Según ha informado la Policía Local, la conductora logró abandonar el coche por seguridad después de que se declarara el incendio, cuyas causas se desconocen por el momento.
Las llamas se propagaron hasta alcanzar a otros seis vehículos que se encontraban estacionados en las proximidades, ocasionándoles daños de diferente consideración. En total, siete vehículos se vieron afectados por el fuego, incluido el automóvil en el que se originó el incendio.
En el lugar intervinieron efectivos de los Bomberos de Tenerife, la Policía Local de Santa Cruz y la Policía Nacional.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que provocaron el incendio.