La Junta Electoral Central (JEC) ha ampliado el plazo para depositar el voto por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre. Los ciudadanos que hayan solicitado esta modalidad podrán entregar su documentación electoral hasta el jueves 26 de noviembre, a las 14.00 horas, un día más de lo previsto inicialmente.
La decisión, comunicada por Correos, afecta a todos los electores que se encuentren en España, incluidos los residentes en Canarias, y permite disponer de más tiempo para completar el procedimiento antes de la celebración de los comicios.
El plazo terminaba inicialmente el miércoles 25 de noviembre, pero la Junta Electoral Central ha autorizado su ampliación hasta el día siguiente, tres días antes de la jornada electoral.
Hasta cuándo se puede votar por correo en las elecciones generales
Los electores que hayan solicitado el voto por correo podrán depositarlo en cualquier oficina de Correos de España hasta el 26 de noviembre de 2026, a las 14.00 horas como máximo.
La entrega deberá realizarse dentro del horario habitual de apertura de cada oficina postal. Esto significa que aquellas oficinas que cierren antes de las 14.00 horas mantendrán su horario ordinario.
La ampliación afecta exclusivamente al depósito del voto, ya que el plazo para solicitar esta modalidad de participación finalizó el jueves 19 de noviembre.
Por tanto, quienes no hayan presentado previamente la solicitud ya no podrán acogerse a esta ampliación para pedir el voto por correo.
Qué hay que presentar para entregar el voto por correo
Los ciudadanos que hayan recibido la documentación electoral deberán preparar sus papeletas y sobres siguiendo las instrucciones facilitadas por la Oficina del Censo Electoral.
Para depositar el voto, deberán acudir a una oficina de Correos e identificarse mediante un documento oficial válido, como el DNI, pasaporte o permiso de conducir.
La documentación debe entregarse personalmente. No obstante, quienes no puedan desplazarse podrán autorizar a otra persona, siempre que se cumplan los requisitos de identificación y autorización establecidos por Correos.
Además, los electores que hayan solicitado el voto por correo y cuya solicitud haya sido aceptada no podrán votar presencialmente en su mesa electoral el 29 de noviembre, aunque finalmente no hayan depositado su voto por correspondencia.
Correos reforzará la entrega de votos para el 29 de noviembre
La ampliación del plazo obliga a garantizar que los sobres depositados hasta el jueves puedan llegar a sus correspondientes mesas electorales el domingo 29 de noviembre.
En este sentido, Correos ha señalado que extremará la diligencia para asegurar que los votos sean entregados dentro de los plazos legalmente establecidos.
La empresa postal se encarga de la recepción, clasificación, custodia y traslado de la documentación electoral hasta las mesas correspondientes.
Para evitar incidencias de última hora, Correos recomienda no agotar el plazo disponible y acudir con antelación a sus oficinas.
De esta manera, los ciudadanos que ya hayan tramitado su solicitud dispondrán de un día adicional para ejercer su derecho al voto por correo, con el jueves 26 de noviembre como última fecha para completar el procedimiento.