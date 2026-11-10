Los pillan con más de 50 kilos de pescado ilegal en Canarias: multas de hasta 300.000 euros

La Guardia Civil ha intervenido más de 50 kilos de pescado capturado ilegalmente en Fuerteventura a tres pescadores furtivos que se desplazaban desde otras Islas para faenar en la costa oeste majorera. Los agentes descubrieron que las capturas iban a ser entregadas en un establecimiento hostelero de Morro Jable, sin haber superado los controles sanitarios obligatorios.
La actuación fue desarrollada el pasado 8 de octubre por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que sorprendieron a los tres implicados al atardecer, cuando desembarcaban de una embarcación neumática tipo zodiac.
Durante la inspección, los guardias civiles encontraron una nevera llena de pescado y otras capturas almacenadas en el fondo de la embarcación. En total, la mercancía intervenida superaba los 50 kilogramos.
Viajaban desde Lanzarote y La Gomera para pescar ilegalmente
La investigación comenzó después de que los agentes del Seprona detectaran indicios de actividades pesqueras ilegales en el litoral de Fuerteventura.
Según ha informado la Guardia Civil, los implicados aprovechaban sus desplazamientos desde Lanzarote y La Gomera para realizar capturas furtivas en aguas próximas a la costa oeste de la Isla.
Ante estas sospechas, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en colaboración con el personal encargado de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) marinas de Canarias, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica.
El operativo permitió localizar a los tres pescadores y comprobar que estaban desarrollando una actividad pesquera ilegal.
Tras detectar las capturas, los agentes realizaron un seguimiento discreto de los implicados para conocer el destino del pescado.
El pescado iba a terminar en un establecimiento hostelero de Morro Jable
Las pesquisas permitieron comprobar que los más de 50 kilos de pescado iban a ser entregados en un establecimiento hostelero de Morro Jable, en el municipio de Pájara.
La Guardia Civil consiguió impedir la comercialización de las capturas, que no reunían las condiciones sanitarias exigidas para su incorporación a la cadena alimentaria.
En concreto, el pescado no había superado los controles sanitarios preventivos y obligatorios establecidos para su venta y consumo.
Esta circunstancia añadía un problema de seguridad alimentaria a la actividad pesquera ilegal detectada por los investigadores.
La intervención evitó que el pescado llegara al establecimiento previsto sin las garantías sanitarias correspondientes.
Multas de hasta 300.000 euros por pesca furtiva
Como consecuencia de los hechos, los tres implicados se enfrentan a sanciones que pueden oscilar entre los 60 y los 300.000 euros, según ha informado la Guardia Civil.
El importe final dependerá de las infracciones que se determinen en el correspondiente procedimiento sancionador.
La Guardia Civil ha recordado la importancia de respetar la normativa pesquera y ambiental para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.
También ha insistido en la necesidad de proteger las especies y sus hábitats frente a las actividades extractivas ilegales.