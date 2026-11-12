Una voz, un instrumento de cuerda con un largo mástil y otro de viento que tiene forma de serpiente. Esta es la particular combinación del Trío Mantova, una formación especializada en música antigua que ofrecerá un concierto en Tenerife el próximo 24 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna.
Bajo el título El eco de los siglos, los tres músicos recuperarán composiciones de los siglos XVI, XVII y XVIII con instrumentos poco habituales en los escenarios actuales. La actuación forma parte del festival Haciendo Historia y las entradas tienen un precio de cinco euros.
Detrás de esta propuesta se encuentran Augusto Brito, Gustavo Navarro y David Expósito, tres intérpretes que combinan la voz con instrumentos vinculados a la tradición musical europea del Renacimiento y el Barroco.
El serpentón: el instrumento que llama la atención por su forma
Uno de los elementos más singulares del Trío Mantova es el serpentón, interpretado por David Expósito. Su nombre responde directamente a su apariencia. Se trata de un instrumento de viento de tubo largo y sinuoso, tradicionalmente fabricado en madera y recubierto de cuero, cuya silueta recuerda a una serpiente.
El serpentón comenzó a utilizarse en Europa hacia finales del siglo XVI y tuvo una importante presencia en la música religiosa. Su función consistía, entre otras, en reforzar las voces graves de los coros.
Con el tiempo, también encontró su lugar en las bandas militares. El instrumento, considerado uno de los antecesores de la tuba, produce sonidos graves mediante la vibración de los labios del intérprete sobre una boquilla.
En el Trío Mantova, su sonoridad se combina con la voz de Augusto Brito, barítono, y la tiorba de Gustavo Navarro. Esta última es otro instrumento característico de la música antigua. Se parece a un laúd, pero posee un mástil más largo y cuerdas adicionales que permiten interpretar notas graves.
La tiorba alcanzó especial protagonismo durante el siglo XVII, cuando se utilizaba frecuentemente para acompañar a cantantes y otros instrumentos.
De Monteverdi a Bach: tres siglos de música europea
El programa del concierto permitirá escuchar obras de algunos de los compositores más importantes de la música europea. Entre los autores anunciados figuran Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, John Dowland, Giulio Caccini, Johann Hieronymus Kapsberger y Alessandro Scarlatti.
La selección musical recorre el paso del Renacimiento tardío al Barroco, dos periodos en los que la música vocal adquirió nuevas formas de expresión y una estrecha relación con la poesía y el teatro.
Uno de los objetivos de la propuesta es acercar al público las composiciones de aquellos siglos mediante una interpretación que recupera instrumentos vinculados a su contexto histórico. La formación cuenta, además, con antecedentes en los escenarios de Tenerife.
En julio de 2023 participó en el Festival de Música de Cámara Villa de La Orotava, celebrado en el Museo de Arte Iberoamericano de Tenerife. En aquella actuación, el trío interpretó composiciones como Flow my tears, de John Dowland; Music for a while, de Henry Purcell, y Si dolce è’l tormento, de Claudio Monteverdi.
Los tres músicos también habían compartido escenario en el Festival de Música Antigua de La Laguna de 2022, con un programa dedicado a compositores como Caccini, Peri y Monteverdi.
Cuándo y dónde ver al Trío Mantova en Tenerife
El concierto El eco de los siglos: un viaje al Barroco tendrá lugar el martes 24 de noviembre de 2026, a las 20.00 horas, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. La Universidad ha establecido una duración aproximada de 65 minutos y un precio general de cinco euros. La actuación está dirigida a todos los públicos. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Tomaticket.
La cita está incluida en la sexta edición de Haciendo Historia, Festival de Literatura y Género Histórico de Tenerife, que combina encuentros literarios, divulgación histórica, música y cine.
Con esta actuación, el Trío Mantova llevará al escenario instrumentos y composiciones que permiten conocer cómo sonaba buena parte de la Europa de hace varios siglos.