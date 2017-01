Dignidad para la discapacidad

María, Angelo, Dasha, Gaizka, Dani, Samuel… son ajenos al tremendo revuelo que se ha suscitado sobre ellos, pese a ser los verdaderos protagonistas de una polémica que ha causado estupor en el Sur. Son seis de los 30 niños y niñas con una discapacidad severa que cada mañana, a las nueve, llegan, la mayoría en sillas de ruedas, al Centro de Educación Especial Adeje, en Guargacho. Allí permanecen cinco horas cada día, en un lugar donde los problemas de espacio en las aulas se amontonan y se solucionan a golpe de barracón, donde los baños no están adaptados a sus necesidades, donde el comedor es un “pasillito” en el que no caben todos y donde un grupo se reparte en las dos aulas del centro cultural anexo, el otro va a las dependencias de la antigua escuela unitaria y el tercero, al módulo prefabricado con ventanas solo frontales, cerradas y con rejas.

Los padres y madres han decidido dar un paso al frente después de un silencio que ha durado demasiado tiempo. Va para 10 años. La denuncia del presidente de la AMPA, Amadeo Barba, en DIARIO DE AVISOS, ha provocado indignación en la comarca y en el resto de la Isla. “Nuestros hijos son personas, no son animales”, relataba Carolina, una de las madres.

Gracias a una ONG, Helping Hands, se ha adquirido un toldo motorizado para el patio, que proteja del sol -el sol del Sur- a los niños, y diversas tablets. También la aportación de la Obra Social La Caixa ha sido fundamental para adquirir elementos de estimulación sensorial. Recientemente, los padres han decidido movilizarse para instalar en el colegio dos columpios adaptados para que puedan jugar sus hijos. No lo dudaron y se pusieron a vender pulseras solidarias y a recoger fondos, en colaboración con el chiringuito Las Salinas, de Playa de Las Américas, y acaban de lograr su objetivo. Los niños tendrán sus columpios. Los 6.000 euros recaudados alcanzan para hacer frente a la inversión. “Estamos muy contentos, exultantes, lo hemos conseguido gracias a la generosidad de mucha gente”, relataba Barba. A la pregunta de cómo es que no lo reclamaron a la Consejería, otra de las madres respondió con otra pregunta: “¿Para qué? No nos ponen ni un comedor ni una sala de estimulación, que son necesidades básicas, ¿nos van a poner unos columpios?”.

24 horas después de publicarse la información en este periódico, la consejera de Educación, Soledad Monzón, ordenó revisar el expediente del centro para comprobar su situación. En esa tarea se puso la directora general de Infraestructura Educativa, Ana Dorta, único cargo público del Gobierno de Canarias que ha pisado el colegio, el pasado mes de noviembre, donde comprobó que las instalaciones “no reúnen las condiciones más favorables para albergar a alumnos con necesidades especiales, sobre todo por un problema de espacio”, dijo, aunque defendió “la profesionalidad de los educadores” (aseveración que también comparten los padres) y el “equipamiento”.

El Gobierno de Canarias no tiene contemplada ninguna partida en el presupuesto de 2017, aunque desde la Consejería se asegura que “se le dará máxima prioridad a este proyecto desde que entre cualquier cantidad económica extraordinaria este año”. Los criterios geográficos que quiere aplicar Educación pasan por situar el nuevo colegio “en una zona intermedia de toda la franja sur, entre Fasnia y Santiago del Teide”, ya que se entiende que al ser un centro comarcal facilitaría el desplazamiento de padres, madres y alumnos. En ese sentido, San Miguel, Arona y Granadilla parecen lo mejores situados.

Desde la Dirección General de Infraestructura Educativa se asegura que existe un “proyecto básico” para la instalación (documento que define la estructura general de la edificación), a pesar de no disponer aún de suelo catalogado para uso educativo, para lo que la Consejería ha reclamado en los últimos días la colaboración de los ayuntamientos.

LOS AYUNTAMIENTOS RESPONDEN

No ha sido uno, ni dos, sino tres los ayuntamientos que han respondido a la Consejería de Educación 48 horas después de que esta pidiera su colaboración en las páginas de DIARIO DE AVISOS para que cedieran suelo de uso educativo donde construir un centro de Educación Especial y acabar así con las actuales dependencias.

El primero en hacerlo fue el alcalde de San Miguel, Arturo González, poniendo a disposición del Gobierno un terreno de más de 5.300 metros cuadrados en Llano del Camello, la zona de mayor expansión del municipio, y donde el Ayuntamiento pretende construir una “gran área educativa”, en la que el colegio para niños con discapacidad estuviera arropado por el actual CEIP Llano de las Naciones y un nuevo instituto que ponga fin a las apreturas del de Las Zocas, donde 750 chicos estudian en unas instalaciones dimensionadas para 450.

Granadilla, a través de su alcalde, José Domingo Regalado, también se ha dirigido esta semana, en “una primera toma de contacto”, a la Dirección General de Infraestructura Educativa, a la que le ha transmitido su intención de “trabajar y estudiar” una posible cesión de terreno para levantar el nuevo colegio comarcal en el municipio chasnero.

Arona tampoco ha querido quedarse atrás y también se ofrece. El concejal de Educación, Leopoldo Díaz, señaló a este periódico que el Ayuntamiento estudia un emplazamiento que reúna las mejores condiciones para, acto seguido, ponerlo a disposición de la Consejería. “Queremos hacer las cosas bien y no a toda prisa buscando un titular; nuestra idea es trasladar al Gobierno un planteamiento serio”, indicó el edil, que recordó que la mitad de los padres y madres de los niños que van al colegio de Guargacho residen en Arona.

Días atrás, con motivo de una visita al IES de Guaza, el alcalde, José Julián Mena, manifestó que “el Ayuntamiento de Arona ofrecerá todas las parcelas necesarias para que sigan extendiéndose las infraestructuras educativas en el municipio”.

Ana Dorta

“El centro no reúne las condiciones”. La directora de Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias reconoce que el colegio tiene problemas, sobre todo de espacio. Los padres y madres de alumnos ya le han pedido formalmente una reunión “para hablar con tranquilidad”.

Arturo González

“Ofrecemos un terreno en Llano del Camello”. Tras la petición de colaboración de la Consejería a los ayuntamientos, el alcalde de San Miguel fue el primero en dar el paso para poner a disposición del Gobierno un terreno de más de 5.300 metros cuadrados para edificar otro colegio.

J.D. Regalado

“Trabajaremos para buscar una solución”. El alcalde de Granadilla se ha dirigido a la Consejería “en una primera toma de contacto” y se ha comprometido a “trabajar y a estudiar” una posible cesión de suelo para levantar el nuevo centro comarcal en el municipio chasnero.

José Julián Mena

“Propondremos las parcelas necesarias”. Arona estudiará un lugar que reúna los requisitos antes de trasladar su propuesta a Educación. El alcalde ya ha anunciado que pondrá “las parcelas necesarias para que las infraestructuras educativas se extiendan por el municipio”.

PARQUE LA REINA: UN PROYECTO QUE SE TRUNCÓ POR EL IES DE GUAZA

El nuevo colegio para niños con discapacidad estaba previsto que se construyera en un solar ubicado en Parque La Reina (Arona), pero una resolución firmada en 2011 por el entonces director de Obras e Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias, Demetrio Suárez (PSOE), cambió la finalidad de esos terrenos y se destinaron para el futuro IES de Guaza, conocido popularmente como el instituto de los barracones, al ser las aulas módulos prefabricados, alejadas también de los mínimos parámetros de calidad. Precisamente, dichas instalaciones fueron visitadas este mes por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Para el presidente del AMPA del colegio de Guargacho, que avisa con llegar a la vía judicial, se trata de un tema de “voluntad política”, ya que, recuerda, “en el último año la Consejería de Educación ha invertido 1,5 millones de euros en mejoras en obras en centros de las Islas”.

Próxima reunión

Los padres ya han pedido formalmente una reunión con la directora general de Infraestructura Educativa, Ana Dorta. Están cansados de una situación que Amadeo Barba explica con un ejemplo muy gráfico: “Somos la Champions League de la discapacidad y tenemos un estadio de categoría regional”.

El colegio de Educación Especial Adeje debe su nombre a que abrió sus puertas en dicho municipio, si bien al final del primer año, en 2008, el Ayuntamiento no renovó el convenio y se tuvo que buscar una ubicación “provsional” en Guargacho (San Miguel) que ya dura nueve años.