“¡Esto es una vergüenza!”

Por Jessica Moreno y Marta Plasencia

“Que en 2017 tengamos que acampar para conseguir las entradas es muy triste”, afirmaba anoche Cristina Chico Miranda, antes de sentarse con unos cuantos compañeros de fatigas a jugar al parchís, junto a las cuatro casetas de campaña, para matar el tiempo mientras cae una fina lluvia.

Unas 20 personas acampaban sobre las 20.00 horas en las taquillas del Recinto Ferial después del desastre de la venta de entradas online a través de la plataforma entrees.es. Tras varias horas intentando acceder a la web, desistieron, y algunos se fueron ya con sus sillas a las 10 de la mañana.

“Me parece injusto. La afición es la que levanta el Carnaval y nos merecemos un respeto”, aseveraba Iluminada, que lleva 16 años viniendo. “Lo que no puede ser es que vayan a abrir las taquillas el viernes y tenernos aquí cuatro días. Aquí se va a formar un caos”, avisa. “Tendrían que adelantar la venta al miércoles, por respeto”.

Cristina también es muy dura. “Deberían gastarse un poquito más de dinero y contratar una empresa mejor. Pero, claro, ahora los cuatro de siempre tendrán sus entradas reservadas, se quedarán esas gradas vacías, y la gente que disfruta de verdad las murgas se quedará fuera. ¡De vergüenza!”.

El ambiente es distendido, a pesar de todo. “No nos queda más remedio”, dicen, pero esto no quita que no se sientan frustrados. Vanessa cuenta que el año pasado no hubo problemas pero que ayer, “a las 08.53 la web ya no funcionaba. No sé si se están ahorrando un dinero con esta empresa, pero lo han hecho fatal”.

Mientras, Marina, la abuela del grupo, afirma: “Aquí estamos desde las 10 de la mañana y aquí nos quedaremos hasta el viernes”.

< > Marina e Iluminada junto a un grupo de familiares y amigos. | SERGIO MÉNDEZ

Manolo Peña, de los Mamelucos: “Es un gran problema porque volvemos con todo el jaleo de la taquilla, con la gente haciendo cola día y noche. Hay que tener en cuenta que hay aficionados que piden el día libre en el trabajo para ponerse delante del ordenador desde bien temprano y conseguirlas. De todas formas, creo que si ya habían tenido problemas con esa empresa, debería haber valorado seriamente el poner las entradas a la venta con ellos”.

Carlos Estévanez, de la Ni pico Ni corto: “Este tema ha sido un poco desafortunado. Si ya es complicado conseguirlas por la rapidez con la que se venden, que normalmente duran 15 minutos, pues no han estado muy finos, la verdad. Además, han limitado el aforo. Tal vez la empresa no está preparada para este tipo de eventos, tan multitudinarios y con este volumen de peticiones de entradas al mismo tiempo. El Ayuntamiento no ha sido muy afortunado.”

La oposición exige más diligencia

Por Jessica Moreno

La oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz ha criticado lo sucedido ayer con la caída del servidor y ha pedido al equipo de Gobierno soluciones para hacer frente a las demandas de los usuarios del Carnaval chicharrero. A este respecto, el portavoz del Partido Socialista en el Consistorio capitalino, José Ángel Martín Bethencourt, calificó de “despropósito” lo acontecido, aunque reconoció que en otras ocasiones han pasado problemas parecidos con la venta de entradas para el Carnaval. “No hay organización que deje a la gente contenta”, afirmó. “Nos preocupa que no hayan medidas para garantizar la venta por internet, algo que al final pagan los interesados en el Carnaval”, añadió.

El socialista apoyó que el Ayuntamiento inicie medidas judiciales y aseguró que es “una obligación reclamar los daños que se haya podido ocasionar, como así ocurre cuando cualquier empresa no presta un servicio público o no lleva a cabo lo establecido en un contrato”.

“Esto es una constante en el Carnaval. Siempre hay polémicas, por lo que parece que esto debería profesionalizarse y no improvisar, ya que en pleno siglo XXI las compras por internet deberían garantizarse”, añadió Martín Bethencourt.

En esta misma línea se posicionó el portavoz de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, quien aseguró no entender la respuesta del Ayuntamiento, volviendo a activar la venta presencial en el Recinto Ferial. “Hay muchos eventos a nivel mundial, con más demanda, que no se bloquean”, afirmó, a la par que matizó que desconoce por qué el Consistorio ha aceptado este problema. Apuntó que esta situación es “inasumible” y apoyó el hecho de que se vayan a iniciar medidas legales para “exigir responsabilidades a la empresa”.

Además, el grupo municipal Ciudadanos (C´s) lamentó que el Ayuntamiento de Santa Cruz “no haya aportado una solución aceptable a la incidencia en la venta de entradas online de los actos del Carnaval”. En este sentido, el portavoz municipal de C´s, Enrique Rosales, señaló en un comunicado que “son muchos los ciudadanos de fuera de la Isla que ya cuentan con sus billetes y alojamiento para disfrutar de estos eventos”, y sin embargo, por “una saturación del servidor, han visto cómo las esperanzas de adquirir una entrada se disipaban este lunes”.

Por ello, y porque “no se puede presumir de querer internacionalizar unas fiestas”, y luego “no ofrecer alternativas para que los de fuera puedan participar y acudir a los actos del Carnaval, tales como las galas de la reina o la final de murgas”, Rosales urgió a la Corporación municipal a “reclamar a la empresa que subsane el error, y a retomar la venta anticipada de entradas por internet, o bien a buscar otra alternativa para que los que no residen en la Isla puedan tener las mismas oportunidades”.