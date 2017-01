Lavandera acusa a Clavijo de ordenar suprimir el gasto para tratar la hepatitis C

El portavoz parlamentario del PSOE, Iñaki Lavandera, hizo ayer varias acusaciones sonadas a su hasta hace casi un mes socio de gobierno, focalizadas además en Fernando Clavijo: la mayor, atribuirle el intento de suprimir el pago del fármaco de la hepatitis C -algo que el presidente negó, pero que los socialistas reafirmaron.

“Nos dimos cuenta de lo que es la ATI y nosotros acabaríamos mal cuando nos pidió que retiráramos el tratamiento de la hepatitis C porque resultaba muy caro; ahí se retrató ante nosotros, pero nosotros no jugamos con la vida de la gente, no hacemos negocio con la salud”, expuso con vehemencia el portavoz del PSOE, ante los gestos de desaprobación de Clavijo.

El presidente, en su segunda intervención, quiso desactivar tamaña acusación: “No voy a admitir que mienta, que suba aquí la persona que le ha dicho que yo pedí retirar el tratamiento de hepatitis C a ver si es capaz, por que es absolutamente falso. Ese es el problema de hablar de oídas”. Pero, como informa este diario hoy, el exconsejero de Sanidad, Jesús Morera, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, ratificó anoche la versión de Lavandera, y aunque aclara que él no fue quien le dijo al portavoz socialista que Clavijo había querido hacer ese recorte, en julio de 2016, le consta que el jefe del Ejecutivo mantuvo una conversación similar con Patricia Hernández.

Con todo ese arsenal, Lavandera, que concluyó su participación en el pleno anunciando que el PSOE promoverá un Gobierno alternativo, es decir, una moción de censura, lanzó toda una andanada contra el líder de CC-PNC, al exigirle una cuestión de confianza “como cualquier persona que aspire a gobernar a un pueblo”, pues “tiene que legitimar su autoridad política”. “Es el presidente más debilitado de todo el Estado español y eso lo paga Canarias”, le espetó el diputado socialista.

Y el PSOE reprochó además al presidente que se dedicara a “poner palos a las ruedas” de las consejerías que gestionaban los socialistas porque, a su juicio, Clavijo “rompió en diciembre un pacto en el que nunca creyó”.

Y es que para Lavandera, “los de ATI son más de derechas que Rajoy, perdón, que Aznar; hasta el punto de que ATI, a quien Mario Cabrera [diputado de CC] denominó caduca y burguesa, es incompatible con la presidencia de Canarias”.

El PSOE lanzó más andanadas a Clavijo. Le acusó de cometer una “ilegalidad” al ceder el dinero para Empleo a los Cabildos con el polémico Fondo de Desarrollo y Cohesión de Canarias (Fdcan). “Y por eso nos levantamos del Consejo de Gobierno”, apostilló Lavandera.

Y abundó también en que “quitar competencias de Empleo al Gobierno canario es ilegal y por eso el viceconsejero de Servicios Jurídicos no firmó el informe preceptivo para ese acuerdo” del Ejecutivo, referido al Fdcan. De hecho, Lavandera hizo hincapié en que si se fueron de la reunión del 23 de diciembre fue “porque no queríamos participar de una ilegalidad”. Y otra acusación más a Clavijo: la de desprestigiar a Morera por querer sacar a concurso los conciertos con la sanidad privada. Los socialistas acabaron el pleno dejando en el aire que intentarán una moción de censura, palabra que prefirieron no nombrar.