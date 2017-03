El sector del plátano, bajo estado de ‘shock’ por la marcha de Sicilia

M. F. / A.M.S. Santa Cruz de Tenerife

La dimisión de Henry Sicilia como presidente de Asprocan, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, pilló el martes por sorpresa a todo el sector agrícola de las Islas, sobre todo porque falta menos de un mes para la celebración de la asamblea general que, en principio, lo iba a reelegir en el cargo. El sector queda sumido en una profunda crisis de identidad, ante negociaciones decisivas con la Unión Europea y un paréntesis de liderazgo. “Hay un semtimiento de preocupación”, reconocieron ayer dirigentes históricos del plátano.

El sustituto de Sicilia, el hasta ahora vicepresidente, el palmero y gerente de Cupalma, Domingo Martín, aseguró a este periódico que ningún miembro de Asprocan conocía las intenciones de Sicilia, que apenas llevaba un año como presidente de la patronal del plátano. “Nos ha pillado a todos por sorpresa, sobre todo, porque falta solo un mes para la asamblea, pero no nos queda otra que aceptar y, por supuesto, respetar su decisión”. Martín se esforzó en aparentar normalidad tras la marcha de Sicilia, “más allá de la inquietud que siempre provocan los cambios”. Indicó que Asprocan es una organización donde todas las decisiones se toman de manera colectiva y en comisiones técnicas, así que “desde hoy seguimos trabajando de la misma manera para afrontar todos los retos que nos quedan; que son muchos”, matizó.

“El presidente es importante como cargo de representación, pero Asprocan no se para”. Martín quiso transmitir tranquilidad al sector y destacó que, aunque se va una persona “muy válida, preparada y trabajadora”, la organización “continuará trabajando para afrontar los retos de un mercado que es cada vez más competitivo”. El actual presidente de Asprocan no quiso adelantar si en la asamblea del próximo mes optará a liderar la organización: “No lo he pensado. No llevo ni 24 horas en el cargo”, expuso. Por su parte, desde Coplaca, José Oramas lamentó la marcha de Henry Sicilia, “aunque, como no puede ser de otra manera, respetamos su decisión personal”. “Desde Coplaca”, continuó, “queremos transmitirle a Henry nuestro más profundo agradecimiento por todo lo que ha hecho por el plátano de Canarias y su dedicación al sector”, al tiempo que indicó que seguirán trabajando por la “unidad”. Al eurodiputado del Partido Popular (PP) Gabriel Mato también le pilló por sorpresa la marcha de Henry Sicilia, ya que lleva trabajando con él muchos años en la lucha por mantener las conquistas del plátano canario en Europa. “Espero que la marcha de Henry siga manteniendo unido al sector, porque el mayor fracaso del plátano de Canarias sería la desunión”. Mato indicó que aún queda mucho trabajo por hacer. A este respecto, indicó que hay que estar vigilantes con el acuerdo con Ecuador y citó concretamente la mejora de la comercialización a la que, en breve, se tendrá que enfrentar el sector. “Todo un reto”, indicó.

Sicilia llegó a la presidencia de Asprocan en abril de 2016 procedente de Asaga, donde fue presidente durante nueve años.