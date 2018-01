Las balsas de la Isla suben un 4% y alcanzan una media del 27%

A 27 de diciembre de 2017, última fecha en la que se midió el volumen de las 21 balsas de la Isla, éstas se encuentran al 27% de su capacidad, confirma el consejero insular de Agricultura, Jesús Morales. Es apenas un aumento del 3% respecto al mes anterior, provocado básicamente por la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, que hace que el parámetro de evapotranspiración de los cultivos se reduzca y por ende, la demanda de riego disminuya.

No obstante, en algunas de ellas, como las de Trevejos, en Vilaflor; Llanos de Mesa, en San Juan de la Rambla, y Aguamansa, en La Orotava, el Cabildo de Tenerife ha tenido que traspasar agua debido a que el volumen que tienen es todavía muy bajo, especifica el consejero.

Las instalaciones se miden mensualmente, con lo cual Morales entiende que a finales de enero la tendencia será al alza y estarán en torno al 30%. En este sentido, quiere mandar un mensaje de tranquilidad porque todavía quedan meses por delante para que llueva y por lo tanto, la tendencia es positiva. “Si me encontrase en junio con las balsas al 30% sí estaría preocupado”, asegura.

Morales promete que desde la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten) “se hará todo lo posible” para aumentar la capacidad de agua de las balsas, independientemente de que se trabaje en nuevas infraestructuras, y junto con AgroCabildo, en las necesidades de riego, ya que no solo se trata de inyectar más agua sino de hacer un uso más eficiente de este recurso.

No obstante, desde el punto de vista de la agricultura para el consejero sí preocupa que no llueva, porque el cultivo, sobre todo el de secano, se ve afectado, tanto en tamaño como en producción, y no es lo mismo su calidad al regarse a cuando se alimenta del agua de lluvia.