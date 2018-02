Fepeco resalta que no hay motivos para retrasar el convenio de carreteras

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) apremió ayer al Gobierno de Mariano Rajoy a que firme con el canario el convenio de carreteras, porque no existe “ningún impedimento, ni presupuestario ni jurídico ni técnico, que justifique la demora, a no ser por estrategias políticas”.

La patronal argumenta que el convenio de carreteras no tiene que vincularse en absoluto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y resalta que Canarias “necesita y tiene derecho” a contar con un instrumento válido y estable que regule sus relaciones con la Administración General del Estado en cuanto a las infraestructuras viarias, que son “básicas para el crecimiento económico y desarrollo social”. A su entender, debe ser “un acto de responsabilidad, ya que Canarias no está mendigando nada, sino pidiendo lo que le corresponde en justicia y derecho”. A Fepeco le resulta “mareante” la cifra que el Ministerio de Fomento invierte en trenes de alta velocidad en la Península: “En cambio, todo son pegas y dificultades cuando se trata de las carretas isleñas”.

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, reitera que el convenio de carreteras ha de servir para “fortalecer el tejido empresarial de la construcción en Canarias, para que a través de una “actividad intensiva” genere empleo. “Nuestras empresas son competitivas, eficientes y capaces de acometer cualquier obra que tenga que ejecutarse”, apostilla Izquierdo. “No pedimos un trato preferencial para Canarias, sino igualdad con el resto del territorio de España, donde, con mucha alegría, se invierten grandes cantidades en infraestructuras en trenes de alta velocidad sin cuestionar sus utilidades”.

La patronal entiende que hay que pasar “de la teorización a la realidad” y opina que se ha perdido mucho tiempo y energías en debates estériles que solo llevan a enfrentamientos improductivos y cansinos: “Hay que ejecutar las obras de infraestructuras necesarias para vertebrar la Isla económicamente, cohesionar el territorio socialmente y crear la actividad suficiente que genere el empleo necesario”.

El jueves, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, garantizó a la consejera del área en Canarias, Rosa Dávila, que se firmará el nuevo convenio de carreteras “haya o no haya Presupuestos”, y anunció que se trabajará en las próximas semanas para cerrar un texto consensuado.

El senador del PP Antonio Alarcó ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), en las que culpa de las colas de la autopista al Gobierno central y a su presidente. “Parece que estamos ante el mismo discurso de siempre. Si no saben trabajar y no encuentran las soluciones a los problemas, la culpa es del Estado.

Denota una ineficacia en la gestión de las carreteras. Proponer el cambio de horarios de las clases de la Universidad para reducir las retenciones es un auténtico sinsentido”. Alarcó replica que las palabras del vicepresidente del Cabildo Aurelio Abreu (PSOE) sobre las “mentiras” y ahora las de Alonso “reflejan una pérdida de rumbo y del norte de Carlos Alonso, que ha perdido los factores inhibitorios, a la hora de buscar soluciones a los problemas de los tinerfeños”. El también concejal en La Laguna profiere que “si no son capaces de buscar, encontrar y poner soluciones, dejen paso a otros y no tiren balones fuera, porque su incapacidad política ha vuelto a quedar de manifiesto con un asunto que no es nuevo”. Entretanto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos solicitó ayer la comparecencia en la comisión correspondiente del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para que dé explicaciones “sobre los incumplimientos por parte del Gobierno con el convenio de carreteras de Canarias”, que ha derivado incluso “en una sentencia del Tribunal Supremo por la que se le obliga a devolver 138 millones de euros”. La portavoz adjunta y diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, afirma que este acuerdo es “fundamental para el desarrollo de las Islas”, por lo que considera “imprescindible que el ministro aclare los citados “incumplimientos”.