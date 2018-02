Fiestas admite que fue “un error” no comunicar la descalificación de Saida Prieto

La Casa del Carnaval acogió ayer el balance municipal sobre una celebración que, aseguró el Ayuntamiento, congregó a un millón de personas durante la semana central de las carnestolendas. En el mismo encuentro, la concejal de Fiestas, Gladis de León, interpelada por los medios sobre la descalificación de la candidata de DIARIO DE AVISOS y EL ESPAÑOL -que como reconoció la edil, es la primera vez que ocurre en la historia de la celebración-, admitió que “fue un error” no haber comunicado esa misma noche la decisión tanto al diseñador y a la candidata como al patrocinador. Aun así, insistió en que Prieto se pasó de tiempo y que “las bases están para cumplirlas”. De León avanzó que se revisarán las normas del concurso para que se tenga en cuenta esa comunicación, así como otras posibles medidas, como colocar un marcador con el tiempo para que sea visible para candidatas y diseñadores, o incluso que se establezca algún tipo de mecanismo por el que se puedan presentar alegaciones a decisiones como la de una descalificación. “Es algo que tenemos que consensuar entre todos y ahora nos sentaremos para corregir lo que sea necesario”, insistió De León. “Patrocinador, diseñador y candidata tienen toda la razón del mundo cuando se quejan de que no se les comunicó de manera inmediata la descalificación. Es un tema que no había ocurrido hasta ahora y no supimos cómo reaccionar”, entonó el mea culpa la concejal de Fiestas en declaraciones a DIARIO DE AVISOS.

“Me enteré de lo que había sucedido cuando terminó la gala y aunque es cierto que se comentó que se había pasado de tiempo, hasta que no vimos el acta no tuvimos la certeza de la decalificación. Me equivoqué, es cierto, no avisé en ese momento. En las bases no tenemos un protocolo de actuación y lo que haremos será revisarlas”, añadió la concejal. Asegura De León que el acta solo refleja que la única candidata que se pasó de tiempo fue Saida Prieto, “y yo me fío del acta del jurado”.

Balance

En términos generales, el balance municipal del Carnaval es positivo y, tal y como reconoció el alcalde, José Manuel Bermúdez, “es nuestra opinión y puede que haya tantas como carnavaleros, pero en términos generales creemos que ha sido un buen Carnaval”.

El impacto total de la fiesta no se conocerá hasta dentro de unas semanas, una vez que la Sociedad de Desarrollo culmine el estudio que ya ha puesto en marcha para conocer los números al detalle. Lo que sí se ha valorado ya es el impacto turístico, según avanzó Alfonso Cabello. “Entre el viernes de Cabalgata y el domingo de Piñata, unos 152.000 turistas visitaron la ciudad, lo que se traduce en un impacto económico de unos siete millones de euros, el 15% más que el año pasado”.

Vasos y baños

En cuanto a la limpieza, el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, detalló que se recogieron unas 528 toneladas de basura, 23 más que el año anterior, y que el domingo de Piñata fue el que más se recogió en los últimos 10 años. El edil apuntó que se seguirá trabajando para concienciar a la población sobre la basura y detalló que, por ejemplo, se están planteando que iniciativas como la de este año de fomentar el uso de vasos reutilizables se conviertan en algo obligatorio en 2018. También habrá más baños portátiles, ya que los 200 de este año no fueron suficientes.

Seguridad

En cuanto al área de Seguridad, la responsable y también primera teniente de alcalde, Zaida González, detalló que la sala de control de la Policía Local recibió 2.800 llamadas relacionadas con el Carnaval. Por lo que hace a la actividad directa de los agentes, estos realizaron 471 servicios, la mayoría por motivos sanitarios. Además se detuvo a 10 personas, tres por delitos contra la seguridad vial y dos agresiones. En el Hospital del Carnaval se atendió a 690 personas, el 11% menos que en 2017.

Carnaval de Día

Bermúdez defendió que el Carnaval de Día sigue manteniendo su carácter familiar, aunque solo en una franja horaria determinada. “El sábado de Piñata el problema es que se une el día con la noche y es cierto que, a partir de cierta hora, se mezclan los públicos del día con los de la noche, pero de 12.00 a 17.00 horas todos pudimos ver a gran cantidad de niños, de familias disfrutando de la fiesta”.