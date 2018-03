Entrevista imaginaria a Ángel Víctor Torres (PSOE): “Yo, en realidad, simpatizo con CC”

Es lo más gris que yo he visto. Después de los grises de Franco, que eran grises a rabiar, este político de la democracia tiene el perfil más gris -ya en otro tono- que se pueda imaginar. Más gris que el hombre de gris de las pelis. Más gris que un traje de solemnidad.

-¿Y por qué es usted tan gris?

“No sé”.

-¿Si le preguntan que a quién quiere más, si a Clavijo o a Pedro Martín, qué contesta?

“A Clavijo”.

-¿No será usted un poquito de Coalición Canaria?

“Le diría que sí. Simpatizo con CC”.

-¿Reformaría la Televisión Canaria?

“Lo que diga Fernando Clavijo”.

-¿Gobernaría con el PP, o con Podemos?

“¡Jamás con esos! Gobernaría con CC”.

-¿Cuál es su color preferido?

“No me atrevo…”.

-Dígalo, hombre, échele cojones.

“El gris, que le voy a hacer”.

-¿Dónde se siente más feliz?

“En la cola de Full Monty, haciendo de Gaz”.

-Gaz, por lo menos, era valiente.

“Tiene razón, en la cola de Full Monty, si me acompaña Fernando Clavijo. No sé estar solo”.

-¿Qué van a hacer en La Laguna?

“Lo que diga Clavijo”.

-Dígame algo de Patricia Hernández.

“Que se le murió la perrita”.

-Dígame algo de Pedro Martín, su colega -y subordinado- en Tenerife.

“Yo prefiero decir algo de Fernando Clavijo”.

-¿A eso se le llama amor?

“No sé”.

-Mire, no voy a sacar nada de esta entrevista.

“Es que de aquí hay poca materia que sacar”.

-¿Y la materia gris?

“Yo la tengo del color de la corbata de Carlos Alonso”.

-¿Es verdad que las encuestas no les dan mal a ustedes?

“Será por la inercia y por la crisis de Podemos, porque por otra cosa”.

-¿Quién le gustaría que ganara las elecciones en Canarias?

“Fernando Clavijo”.

-Pues va a ser que no. ¿No teme represalias de Pedro Sánchez por afirmar eso?

“Él está muy ocupado con la prisión permanente revisable, o algo así”.

-¿Habla con Pedro Sánchez frecuentemente?

“Lo vi el otro día en Ferraz, tras los líos del Parlamento, pero cuando lo llamo por teléfono no se me pone; me manda a Adriana Lastra”.

-Oiga, pues gana usted con el cambio.

“Ella también dice que soy gris”.

-Es como una persecución, ¿no?

“Bueno, en el fondo tienen razón. Yo mismo me lo noto”.

-¿Y se lo ha tratado?

“Sí, me lo está tratando Fernando Clavijo”.

-Pues que no le entreguen el Teide de Oro, porque todo el que lo recibe, casca. A los datos me remito.

“Gracias, hablaré con Clavijo para que se lo traslade a Lourdes Santana; creo que se llevan bien”.

-Ay