Escolástico Gil: “La censura solo es ruido de los que representan el pasado”

“La moción de censura de la que se ha hablado solo es ruido y ceremonia de la confusión de los que representan el pasado. Así de rotundo se manifestó Escolástico Gil (IR-Verdes), alcalde de El Rosario, en Onda Tenerife, tras un silencio ante los movimientos desestabilizadores de una facción del PSOE en el municipio, que exige la salida de los tres compañeros que están en el Gobierno junto a IR-Verdes y Sí se puede, impulsada por José Estévez, al que Macario Benítez, alcalde durante 32 años, designó como su sucesor en el partido.

Escolástico Gil está satisfecho de la labor de los tres concejales socialistas en el grupo de gobierno y afirma que no les va a cesar “en ningún momento”. “Ellos son libres de seguir o de irse y desde luego voy a respetar lo que ellos decidan”, subraya. “Cuento con el apoyo de la Ejecutiva Insular del PSOE, además de que el pacto y los decretos de entrada de los socialistas en el Gobierno se firmaron con la Ejecutiva Regional, de otra manera no hubieran entrado”, recordó.

“Yo poco más puedo decir de una moción de censura que no se va a hacer, ya hablaron claro el PP y Sí se puede cuando le llamaron los medios”, afirmó Gil.

Además, el alcalde aclaró que “los tres concejales socialistas y la asesora Sara Cabello entraron en el Gobierno porque representan la renovación del PSOE, no el pasado”. “No estaba dispuesto a pactar con el pasado”, apostilló, en clara alusión a José Estévez, el cabeza de cartel electoral de los socialistas que salió derrotado en las elecciones y en el pleno de formación de la Corporación, cuando un día antes había llegado a un acuerdo con el partido Vecinos por El Rosario, creado por la inhabilitada Ana Lupe Mora, y el PP; un pacto que no recibió el visto bueno de la Ejecutiva Regional.

Escolástico Gil reconoce que se lleva bien con los dirigentes de Coalición Canaria y del PSOE, pero descarta cualquier entrada en esos partidos. “Todos están empeñados en buscarme un sitio. IR-Verdes ganó las elecciones a auténticas maquinarias electorales y sin llevar a nadie a votar, y eso es un orgullo. Yo no estoy aquí para hacer favores, no soy un alcalde al uso”, remarcó, para añadir que ha demostrado “que hay otra forma de hacer política”. “Nos hemos rebajado el sueldo el 50% y con esos 284.000 euros anuales hemos sido capaces de dar trabajo a 100 vecinos con tres planes de empleo social”, concluyó.