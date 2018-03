Estas son las claves para ser positivo ante una enfermedad

Las terapias de grupo, realizar actividad física y potenciar las relaciones sociales son algunas de las claves aportadas por expertos de la plataforma ‘Top Doctors.es’, con motivo del Día de la Felicidad, para mantener una actitud positiva ante el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad.

“El momento en el que se conoce el diagnóstico de una enfermedad es una de las fases más complejas en el proceso de curación. Para intentar asumir el problema y plantar cara al momento que se presenta, es importante confiar en los especialistas y pedir que faciliten una información veraz y objetiva sobre el tratamiento y la fase exacta de la enfermedad, así como las expectativas reales de recuperación”, han dicho los expertos.

El apoyo familiar, las relaciones sociales o la estabilidad emocional de la persona, son factores determinantes a la hora de trabajar la actitud positiva. Y es que, tal y como ha avisado el responsable de la Unidad de Oncología Médica del Hospital Begoña de Gijón y miembro de ‘Top Doctors’, Ignacio Peláez Fernandez, la desinformación puede derivarse en una aislamiento del paciente, lo que dificulta la actitud positiva y por lo tanto la recuperación.

De hecho, las emociones son relevantes para el procesamiento de la información que realiza el cerebro, ya que aportan la energía necesaria para la motivación, que es la que puede organizar, amplificar o atenuar la actividad cognitiva de nuestro cerebro. La unidad cuerpo-cerebro-mente tiene la principal labor de obrar en la búsqueda de la supervivencia.

“La persona es feliz no por un conjunto de circunstancias, sino por un conjunto de actitudes. Cuando podemos aceptar que la vida no es fácil, entonces, vivir ya no resulta un proceso tan costoso”, ha añadido la psicóloga clínica, y miembro de ‘Top Doctors’, Neus García Guerra.

Por ello, los expertos han insistido en los beneficios de la terapia de grupo porque favorece que los pacientes tengan una visión real en la que verse reflejados, lo que repercute en la actitud durante el proceso de curación.

Trabajar el cuerpo, para que este a su vez refuerce la mente; contar con el apoyo de familiares, amigos y seres queridos para tener una visión más optimista; continuar practicando y disfrutando de las aficiones que ya se tenía para evitar entrar en un bucle de pensamientos relacionados con la patología; incorporar la práctica de actividades como el yoga o el pilates; y acudir a un psicólogo son otros de los consejos aportados por los especialistas.

“Es aconsejable que el doctor explique al paciente desde el inicio, la situación que se le plantea a partir de ahora y conozca las expectativas de curación. A partir de ahí, es importante acompañar al paciente durante el proceso desde un punto de vista médico y psicológico, para que la persona pueda definir su perspectiva y potenciar la actitud positiva que le ayude a salir adelante”, han zanjado.