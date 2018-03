Etxebe no quiere jugar a adivino, y solo se centra en el Lorca

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria, aseguró en sala de prensa de forma previa al encuentro que va a disputar el domingo su equipo, 19.00 horas, ante el Lorca, que en sus comparecencias públicas no va a “dar un discurso y hacer trampas en el solitario”, ya que nadie sabe cuántos puntos harán falta para alcanzar el objetivo del play off, y que el único reto que tienen es acabar después del partido con el Lorca con 46 puntos en la clasificación.

El de Elgóibar no quiso a jugar al papel de adivino ante lo que puede suceder con su equipo de aquí hasta el final de la temporada. Al igual que hizo el capitán Suso Santana el pasado jueves, lo que toca es la consigna del “partido a partido”.

“Solo podemos preparar el encuentro del Lorca y que los puntos se queden aquí. Ganando todo se ve mejor, luego ya veremos cómo ha ido el resto de la jornada. Hay mucha igualdad y a todos les cuesta ganar. La derrota no ha cambiado la forma de trabajar. Nos tiene que ayudar a ser conscientes de que todos los encuentros son complicados y si no haces las cosas bien, como el otro día, pierdes. La derrota hace que tengamos más ganas de que llegue el próximo partido”.

Tras sentir por primera vez el sabor amargo de la derrota desde que llegó al banquillo blanquiazul, no escatimó elogios a sus jugadores. “El potencial de la plantilla es muy bueno en todas las posiciones. Quiero que me pongan difícil hacer un once. Los que se quedan fuera tienen nivel y entrenan bien”, aseguró.

A pesar de que el Lorca tiene los dos pies en la inferior categoría, la Segunda División B, Joseba no se fía de un rival que vendrá con ganas de poner las cosas dífíciles al representativo. “A nivel de números no está bien, pero se ha puesto por delante muchas veces. No nos fiamos de la clasificación. Estamos alerta porque venimos de perder. El otro día las sensaciones ante el Numancia no fueron buenas. El Lorca es un equipo ordenado y te puede crear peligro a la espalda. Tenemos que estar preparados para adaptarnos al choque”.

Altas y bajas

El entrenador vasco recupera para el choque del domingo al mediocentro Alberto y al defensa Carlos Ruiz, que estuvieron ausentes en Los Pajaritos por acumulación de tarjetas. Además repasó el estado físico de los lesionados.

“Aitor Sanz estaba mejor estos días, pero en el último entrenamiento ha tenido malas sensaciones y decidimos parar. En principio está descartado para el partido del domingo. Camille ha notado una molestia, ha seguido entrenando pero por precaución se ha retirado. Por su parte, Juan Villar va mejor, se le ve con otra cara, con alegría, pero no nos vamos a precipitar. Hay que tener cuidado con ese tipo de lesiones porque son muy traicioneras”.

Por último, señaló el motivo por los que cree que su equipo se desenvuelve mejor en casa que a domicilio. Y es que el CD Tenerife es uno de los mejores como local, pero uno de los peores como visitante. “En el Heliodoro Rodríguez López solemos estamos fluidos con el balón y con la circulación; fuera de la isla nos cuesta, y hay que mejorar para ser todavía más competitivos. Tenemos que potenciar nuestras virtudes y corregir errores”.

Paco Montañés obtiene el alta médica, tras 5 meses lesionado

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria, adelantó que Paco Montañés ya tiene el alta médica tras recuperarse de una lesión que ha impedido que jugase en los últimos cinco meses. El jugador, que se lesionó en la primera vuelta y se ha perdido media temporada como consecuencia de un esguince grave de tobillo, debe seguir “acumulando minutos de entrenamiento”, destacó el técnico.

Fabri vaticina que están más cerca de ganar, tras quince partidos sin hacerlo

Fabri González, entrenador de un Lorca que acumula 15 jornadas seguidas sin sumar tres puntos en un partido de la Liga 1/2/3, ve a su equipo “cada vez más cerca de ganar” y nota a sus jugadores “muy metidos” en la tarea diaria antes de visitar el domingo al CD Tenerife.

Así lo manifestó en rueda de prensa tras el entrenamiento de un equipo que tendrá bajas sensibles en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde no estarán el exjugador blanquiazul Santi Luque ni el francés Didier Digard, ambos con molestias; Alberto Noguera, sancionado por acumulación de tarjetas, ni Ally Mallé, concentrado con la selección de Mali. Quien sí podrá participar es el defensa ecuatoguineano Fréderic Bikoro después de haber cumplido un encuentro de sanción.

El técnico gallego habló especialmente de la ausencia del centrocampista Noguera, uno de los mejores futbolistas del cuadro lorquino: “Es un jugador que nos da detalles individuales y más posesión de balón y no hay ninguno como él en la plantilla, pero eso no significa que no podamos mantener el sistema, y en ese sentido, no es un problema”.

Al margen de las bajas, el entrenador del cuadro murciano Fabri González destacó los méritos de su equipo pese a los resultados enlazados y aludió al empate a uno del pasado sábado frente al filial del Barcelona. Incidió que esta fue “una de las mejores semanas en cuanto al ambiente y el trabajo realizado” y ve a sus futbolistas “muy metidos” para el choque de mañana.