Humor, el arma más poderosa de los canarios contra la calima

Canarias amanecía hoy envuelta en una capa de polvo en suspensión sahariano en la atmósfera por vientos del este. La también denominada popularmente calima, que afecta a la visibilidad a partir de los 3.000 metros, se mantendrá en el Archipiélago hasta mañana, Jueves Santo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

Y es que en esta previsión de lo más variopinta para la Semana Santa -fenómenos costeros, viento o lluvias débiles, entre otras-, los canarios han decidido opinar en las redes sociales con mensajes cargados de ingenio y humor.

A continuación, compartimos los vídeos e imágenes más divertidas para que, ante la incertidumbre de meter en el bolso el paraguas, la crema solar o el cortavientos, podamos sacarte una sonrisa en esta tarde de miércoles.

Exageran mucho con la #calima , me acabo de levantar y no noto nada… pic.twitter.com/vJ0GThA9aH

No sé si estoy en canarias o en esta escena de Blade Runner 2049 #LPAsand #calima pic.twitter.com/cctHviFHcE

…Yo creo que si me tapo un poco la cabeza, la calima no me afectará…#Calima #VivaLaAlergia pic.twitter.com/daa9nyGIbY

— Ruymán Rodríguez (@82Ruyman) 28 de marzo de 2018