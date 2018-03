La ‘Final Four’ no volverá a la Isla

En caso de clasificarse deportivamente para ella, la Final Four de la Basketball Champions League no será organizada por el CB Canarias. La entidad aurinegra ha preferido no volver a traerla a la Isla entendiendo que cumplió con creces con la del año pasado -fue felicitada formalmente por la FIBA- por lo que son otros ocho clubes los que aspiran a llevarla a sus ciudades. Sin haber trascendido nombres oficialmente, los equipos alemanes, UCAM Murcia, Besiktas y Mónaco pujarán fuerte por ella.

En el seno del club aurinegro entienden que el trabajo realizado en la pasada edición fue sobresaliente, cumpliendo todos los objetivos marcados y, pese a que se especuló con que la disputa del Mundial Femenino en la Isla podría traer también la Final a Cuatro, esta posibilidad ha quedado descartada.

El CB Canarias es uno de los clubes estrella para la organización de la Champions y, a partir de la próxima semana, arrancará los octavos de final con la intención de revalidar título, pero no descarta, dependiendo de su clasificación final en la Liga Endesa, dar el salto a la Eurocup. Si ello ocurre, a la espera de que acabe este curso, el equipo tinerfeño habría tenido una brillante trayectoria en Champions y la Eurocup se contemplaría como el siguiente paso al ser un torneo con mayor nivel y, curiosamente, menos desplazamientos en la fase de grupos.

Curiosamente, su rival en octavos, el UCAM Murcia, sí estaría interesado en poder organizar la Final Four, pero siempre teniendo en cuenta que la misma será siempre en la sede de uno de los conjuntos que la disputen. En caso de que no se diera esta posibilidad, sí se buscaría una ciudad de acuerdo con la FIBA.

Ganas de competir

En otro orden de cosas, Fotis Katsikaris, entrenador del Iberostar Tenerife, reconoció en la jornada de ayer que sus jugadores están “preparados” para volver a competir en Liga Endesa este domingo, a partir de las 11.30 horas, ante el Andorra en el Pabellón Santiago Martín.