“Muchas empresas de transportes han anunciado su traslado a Santa Cruz”

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha puesto en marcha una campaña informativa para hacer llegar a los ciudadanos las novedades en materia fiscal, que este año supondrán un ahorro de casi cinco millones de euros para los contribuyentes. Son varias las figuras impositivas que han visto modificados sus tipos ya sea mediante la reducción de los mismos o con la aplicación de bonificaciones. El concejal de Hacienda de Santa Cruz, Juan José Martínez (CC), detalla las principales medidas fiscales que van a beneficiar a los ciudadanos.

-¿Con una reducción de los ingresos fiscales cercana a los cinco millones cómo se va a ver afectado el equilibrio financiero?

“El lema de la campaña informativa da pistas sobre eso al señalar que ni un euro de más ni un compromiso de menos. No estamos llevando a cabo una reforma fiscal a costa de menos servicios porque, de hecho, se mejoran los grandes contratos. Este objetivo se consigue porque por un lado, con la mismo presión fiscal recaudamos más y por otro porque nuestra participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma, fundamentalmente el REF, está creciendo más que no nunca”.

-¿Entonces buena parte de la rebaja fiscal es posible gracias a la recaudación del REF?

“No solo. El trabajo de nuestros funcionarios frente al modelo anterior es excelente porque ha conseguido que con los mismos impuestos se hagan efectivos en mayor medida. Si todos pagamos lo que nos toca, todos podemos pagar un poco menos. Por otro lado, tenemos los recursos que nos está generando el ciclo económico, fundamentalmente los que nos vienen por la participación en los recursos del REF, concretamente del IGIC. Cuando las cosas van bien, se dispara la recaudación y cuando no van tan bien, se hunde, incluso puede ser negativa, a diferencia de los ingresos municipales que son constantes en el tiempo. Así que es un conjunto de cosas, es decir, mayor eficiencia en la recaudación, mayores ingresos por el IGIC y mayor eficiencia en todo el Ayuntamiento”.

-¿Cómo influye la mayor eficiencia del resto del Ayuntamiento en la rebaja fiscal?

“Estamos siendo capaces, con un nivel similar de recursos humanos en los últimos años, de prestar muchos más servicios. El porcentaje del gasto de personal no hace sino bajar, estamos en unos niveles de gasto de personal que están por debajo del 26% del total del presupuesto. En algunos ayuntamientos supera el 50%. Hay que tener en cuenta que, además, en ese 26% hay mucho que es atención directa como, por ejemplo, la Policía o el personal del IMAS. Son los tres motivos fundamentales que nos permiten afrontar una rebaja fiscal sin precedentes y que va a afectar a todo el mundo”.

-¿Cuando dice que va a afectar a todo el mundo también lo hará para los que más ganan?

“No ha sido una bajada discrecional. Queríamos devolver a los santacruceros el esfuerzo hecho durante los años de la crisis, en que si bien no se ha reducido la presión fiscal sí que se ha mantenido. Me refiero a la reducción en la tasa de basura que pasamos de 95 euros a 76 euros, y eso lo va a notar el ciudadano, o el rodaje que también se reduce, aunque no podamos dar un porcentaje exacto, pero calculamos que está en el 25%”.

-¿Se va a ver afectada la economía de la ciudad?

“Son muy pocos los ciudadanos que no se van a beneficiar de estas medidas, pero también hemos pensado en otras que estén orientadas a generar actividad económica en la ciudad”.

-¿Cómo cuáles?

“Por ejemplo el rodaje. Además de beneficiar a los vecinos que tengan coche, pasar de tener el rodaje más caro al más barato en 2019 hace que Santa Cruz se vuelve una ciudad más atractiva para empresas, por ejemplo, de transporte, de alquiler de vehículos, de mercancías…, y no solo es la actividad, sino que también provoca efectos de arrastre en otros sectores como talleres o compañías de seguros”.

-¿Tiene una previsión de en cuánto se puede ver incrementado el parque de vehículos empadronados en la capital o el rédito de esta rebaja fiscal?

“Hasta que no pasen unos meses no podremos valorar el impacto. Al rebajar el rodaje, si se mantuviera el mismo número de vehículos, evidentemente la recaudación bajaría, pero frente a esa bajada está el efecto que no hemos cuantificado y que es el de que vengan más empresas del sector del transporte”.

-¿Conoce alguna empresa que ya le haya manifestado su intención de radicarse en Santa Cruz por esta rebaja del rodaje?

“Hemos mantenido algunas reuniones y ya nos han trasladado el interés que esta medida ha despertado. De hecho, la patronal de coches de alquiler nos expresó que hay muchas empresas del sector que van a optar por establecerse en Santa Cruz. Por tanto, es previsible que el decremento de la recaudación por la bajada de tipos se vea compensado por mayores altas en el de vehículos de tracción mecánica”.

-También se ha aprobado una mayor bonificación para las energías renovables…

“Exacto. Es otra medida quirúrgica al incrementar la bonificación del 40% al 50%, en seis años. Apostamos por las energías renovables en Santa Cruz y la vía que tenemos es a través de los beneficios fiscales. Entre el ahorro en la factura de la electricidad y la bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en el plazo de seis años, se compensa el coste de la implantación de placas fotovoltaicas en la vivienda. Esta es una medida que estamos estudiando con el sector para, en 2019, mejorar aún más los incentivos”.

-En el campo de las bonificaciones también se ha dedicado aumentar la de un impuesto que está en vías de ser modificado, el de la plusvalía…

“Esta una medida exclusivamente social ya que va dirigido a aquellas familias que han recibido una herencia y de repente tienen que hacer frente a los impuestos derivados de un incremento patrimonial. Nosotros hemos subido la bonificación hasta el 75%, porque es un impuesto que castiga el ahorro familiar y por la vía de esta bonificación aliviamos de una manera importante la fiscalidad de las herencias”.

-Hay municipios en los que incluso se bonifica casi al 100%, ¿es factible su aumento en la capital?

“No queremos poner todos los huevos en la misma cesta y hemos preferido diversificar las bonificaciones para llegar a más personas, mejorando la situación de distintas medidas impositivas. En

el caso de las plusvalías, estamos hablando de un impuesto con una capacidad recaudatoria importante y que seguramente se va a modificar debido a la sentencia del Constitucional. Por lo que sabemos, ya hay un borrador del Ministerio de Hacienda con la modificación que, básicamente, va en el sentido de acreditar los precios de compra-venta y en caso de que no haya una ganancia patrimonial se quedará exento. Mientras tanto, todavía está vigente el actual sistema, por eso hemos decidido incluirlo en nuestras medidas fiscales”.

-Hablando de medidas sociales, la subvención del IBI a los perceptores de ayudas básicas es, sin duda, la más novedosa…

“Efectivamente. Precisamente, a partir del poco impacto que esta medida tuvo el año pasado, surge la idea de esta campaña informativa. Estamos haciendo un esfuerzo por todas las medidas fiscales, porque mucha gente no sabe que si pones placas las amortizas en seis años. Con el IBI social pretendemos llegar a un millar de personas y vamos a hacer un esfuerzo para que en las Unidades de Trabajo Social (UTS) se traslade la existencia de esta subvención a los potenciales beneficiarios”.

-Otra de las rebajas ha ido a parar al impuesto de construcciones…

“Efectivamente, es una de las que más impacto creemos que va a tener en la ciudad. Es el tributo municipal más bajo de las capitales de provincia, pero que ademas si se es titular de un inmueble que está protegido, se le bonifica el 95%, por tanto el coste fiscal es casi cero para el patrimonio histórico privado”.

-Además de la campaña de comunicación, ¿se ha pensado desarrollar campañas específicas a pie de calle?

“Sí. Vamos a tener puntualmente en zonas de mayor afluencia de público promotores para informar y repartir folletos en los que se detallen las distintas medidas”.

-Ante una rebaja fiscal tan importante, cabe preguntarse si cuando la oposición acusa al equipo de gobierno de tener una de las presiones fiscales más alta de España tendrá razón…

“La oposición nos compara con el Ayuntamiento de Las Palmas, pero no lo hace en las mismas condiciones. En Las Palmas, el Ayuntamiento computa los ingresos del REF como una subvención y nosotros lo consideramos ingresos propios. Ahí hay disparidad de criterio que influye sobre la presión fiscal. En igualdad de condiciones, si descontamos este efecto, Santa Cruz sería la ciudad canaria con menor presión fiscal, con 402 euros por habitante, frente a los 418 de Las Palmas o los 540 de La Laguna”.