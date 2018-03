Sam Tormo: “El CD Tenerife está avanzando en lograr la igualdad”

Samantha Tormo sueña con demostrar que las mujeres pueden dirigir el banquillo de un equipo de fútbol igual, o mejor, que un hombre. Desde la pasada temporada es la única entrenadora que milita en el CD Tenerife, un club que cada día está más preocupado por modernizar su cantera y su estructura. Sam, como se le conoce, es la mano derecha de Cristo Marrero en el Junevil A blanquiazul. Esta joven entrenadora valenciana, de origen inglés, sueña con dirigir algún día un equipo y quién sabe si ese club podría ser el Tenerife.

-Por fin se pudo derrotar al juvenil amarillo y por fin se le discute su hegemonía.

“Estamos contentos con el trabajo de los chicos. Llevamos uan temporada compitiendo al máximo y el partido ante la UD Las Palmas ha sido la culminación a toda una temporada llena de emociones. Aún no hemos acabado la temporada y estamos muy cerca de ellos. Intentaremos estar lo más cerca que podamos de ellos y no vamos a dejar de competir hasta el final”.

-Conoces perfectamente a esos jugadores. ¿Crees que hay una buena camada? ¿Tienen posibilidades de llegar al primer equipo?

“Nos ha tocado un grupo muy bueno a nivel personal, mientras que a nivel futbolístico son jugadores muy inteligentes. Saben donde están, lo que quieren y hasta donde quieren llegar”.

– Es tu segundo año en el equipo blanquiazul. ¿Cómo lo valoras?

“ Muy bien. No tengo queja de nada. Sigo aprendiendo y mirando hacia arriba. Aprender de Cristo Marrero es maravilloso”.

-Dices que sigues mirando hacia arriba.¿Hacia dónde se dirige su mirada?

“Aspiro a estar con el Juvenil y a que sumemos los tres puntos el próximo fin de semana. Luego quiero seguir creciendo y aprendiendo dentro del club. Mi sueño es formar parte de un cuerpo técnico, incluso dirigir un equipo. Al final lo que quiero es estar involucrada en el fútbol, que es lo que más me gusta”.

-El fútbol femenino está en pleno auge. ¿Cómo lo está viviendo?

“Estoy muy contenta. Sigo de cerca lo que está haciendo el UDG Tenerife Egatesa, que como digo yo, está primero en la segunda liga. El nivel en Canarias es muy alto y ese trabajo se debe, en gran medida, al trabajo de este gran club”.

-¿Aspirar a las primeras plazas es imposible para el club granadillero?

“La diferencia de puntos es mucha y de presupuesto es aún mayor. Los poderosos Barcelona y Atlético de Madrid tienen otro nivel”.

-La semana pasada se celebró el día de la mujer trabajadora y se celebraron concentraciones históricas en todo el país. El fútbol ha sido, tradicionalmente, un deporte masculino. Afortunadamente eso va cambiando. ¿Ha notado alguna diferencia de trato por ser mujer desde que está en el CD Tenerife?

“Para nada. Se me ha tratado como uno más, como un entrenador más. Al final todos los que estamos aquí luchamos por el CD Tenerife y por seguir formándonos. Yo realizo el mismo trabajo que cualquier otro entrenador y los chicos nunca han puesto ninguna pega por ser mujer. Pero no soy la única mujer que milita en el Tenerife. Hay preparadoras físicas, delegadas, psicólogas. El CD Tenerife está avanzando en lograr la igualdad”.

-No obstante, eres la primera mujer que se sienta en un banquillo blanquiazul en calidad de entrenadora. ¿Notas algún peso por ser la abanderada?

“Es verdad que soy la única y eso te hace un poquito la abanderada. Al final estoy orgullosa de abrir camino y de estar en el CD Tenerife”.

-¿Para cuando una sección femenina en el CD Tenerife?

“La tendrá. Poco a poco se está avanzando. El año pasado se creó el C y las infraestructuras nos limitan un poco. Ya el presidente se refirió a ello hace no mucho y el club está trabajando en ello. Espero que en un par de años haya una sección femenina en el CD Tenerife”.

-¿Y con Samantha al frente?

“Si me dieran la oportunidad, asumiría el proyecto encantada, pero estoy centrada en el fútbol masculino y me gustaría destacar en él. Dejé de jugar hace dos años y pasarme al fútbol masculino me ha dado la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo”.

-¿Entonces sus miradas se dirigen al banquillo del primer equipo?

“¿Por qué no? (ríe)”.

-¿Cómo ve la actual dinámica del primer equipo? ¿Le dará tiempo de meterse en los play-off?

“Las cosas están saliendo bien. Mientras los puntos estén y haya jornadas para disputarlos, pues claro que pueden llegar a disputar otros play-off como los disfrutamos el año pasado”.