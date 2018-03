El último club romántico pide a gritos una solución

“Badalona es conocida por el Anís del Mono, Mireia Bemolte y el Joventut”. Miqui Forniés sabe bien de lo que habla. Este badalonés es uno de los periodistas cestistas más importantes de España y vive con preocupación la junta de accionistas del club verdinegro que hoy aborda, como uno de los puntos del día, la posible disolución de la Penya.

“No sucederá, porque el ayuntamiento de la ciudad ha hecho un pago para poder acabar la temporada, pero: ¿Qué pasará luego?” reflexiona Forniés, que en todo momento mantiene un discurso optimista.

Para entender cómo se ha llegado a esta situación hay que tener en cuenta varios aspectos. La crisis económica castigó duramente al club, que tiene en la cantera a su bien más preciado. No deja de ser paradójico porque, en las últimas campañas, la Penya ha visto como roban jugadores de su fructífera base que luego son aprovechados por otras entidades: “Los datos están ahí: hasta 14 clubes ACB tienen deportistas salidos de esta cantera . A Pau Ribas, por ejemplo, el Baskonia le dio cuatro veces más de lo que ganaba aquí; Nacho Llovet se fue a Obradoiro también por una cantidad más importante. Es complicado luchar contra eso cuando no tienes dinero”.

Porque los patrocinadores, durante las últimas temporadas, fueron invirtiendo menos dinero, lo que provoca que el Joventut haya sido uno de los clubes que más tarde cerró su plantilla: “Te ves obligado a fichar jugadores baratos. Lo bueno se paga y tú debes esperar a mediados de agosto para firmar a los que nadie quiere, que a esas alturas son ofrecidos más baratos”.

El Ayuntamiento de Badalona desbloqueó el martes una situación que se hacía insostenible, pagando 450.000 euros de un acuerdo que tenía que ver con los fondos de la Fundación Badalona Capital Europea del Básket destinados a financiar a los equipos de cantera de la Penya. Hasta ese momento, los jugadores del primer equipo han estado sin cobrar desde el pasado mes de enero: “Han dado una lección de profesionalidad. Han dado la cara cada día. Yo conozco el caso de un americano que el primer mes que no cobró se marchó”.

Además, la situación clasificatoria pesa demasiado: “La presión que tienen en sus espaldas provoca que tomen decisiones en la pista que, en otra situación, no tomarían. A veces se fallan cosas y la gente piensa que son malos, pero no, no es eso, es que la presión es muy grande”.

Pero, poniéndonos en lo peor: ¿Qué pasaría si el Joventut desciende a la LEB deportivamente? “Hay jugadores como López Aróstegui, Ventura, Nogués o Dimitrijevic con contrato en vigor. Con ellos y dos buenos americanos optas a ascender, pero si disuelves la SAD eso te obliga a jugar como club en la LEB”.

Hasta hacerse cargo de los gastos para abrir cada partido el Pabellón Olímpico (el club corre con los gastos del mismo incluyendo los de las oficinas municipales que allí se encuentran) supone un problema para el Joventut, el último club romántico de esta ACB: “Tenemos 4.000 abonados. ¿Qué pasará si bajamos? No se sabe. Por eso lo mejor es creer en que podemos: tenemos que creer en la salvación”.

Cataluña pierde equipos en la ACB

En la temporada 2004/2005, cinco clubes catalanes (FC Barcelona, Girona, Lleida, Manresa y Joventut) disputaban la ACB. Ninguna otra comunidad autónoma tenía tanta representación, que llegó a ser mayor. “Yo recuerdo que en los años 70, en la élite, de 12 clubes había ocho catalanes y tres de ellos de Badalona: Sant Josep, Joventut y Cotonificio”, recalca Forniés.

La crisis castigó desde 2008 a esas entidades. De cinco se pasó a tres y, este curso, a solo dos tras el descenso a la LEB del Manresa tras años coqueteando peligrosamente con esta posibilidad: “Manresa bajó por no poder fichar buenos jugadores y está luchando por volver, pero la LEB Es un pozo muy profundo”.

“Badalona le debe muchísimo al Joventut; el baloncesto le debe mucho a este club, único club junto a Madrid y Estudiantes que ha estado en todas las ediciones de la liga”, finaliza Forniés, que espera que el club de sus amores siga en la categoría que merece”.