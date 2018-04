Binter cree positivo que la subvención del 75% se aplique en vuelos a Península

El coordinador general de Binter, Juan Ramsden, ha considerado hoy “muy positivo” que la subvención del 75 por ciento que se aplica en los vuelos interinsulares a los residentes en las islas se aplique también a las rutas con la Península.

Juan Ramsden se ha expresado de este modo durante su comparecencia en comisión parlamentaria para hablar de la situación del transporte en las islas, y ha añadido que esa posible subvención del 75 por ciento en los vuelos con la Península debería ir acompañada de medidas como un precio máximo.

Además, ha indicado que no cree que la Unión Europea acepte que en los viajes con la Península las rutas sean de Obligación de Servicio Público (OSP), como son las interinsulares, ya que las autoridades comunitarias se han opuesto a aplicar una tarifa plana.

Juan Ramsden ha elogiado la medida de subvencionar los vuelos de los residentes en sus traslados interinsulares, ya que ha supuesto un aumento de casi un millón de pasajeros, si bien esta medida es un problema para las personas no residentes, pues pagan precios “desorbitados, y no podemos poner precios para no residentes”.

Durante su intervención ha subrayado que todas las rutas interinsulares son de Obligación de Servicio Público, de manera que hay servicios mínimos, frecuencias determinadas y tarifas máximas, así como descuentos mínimos, y además los operadores tienen que añadir el descuento del 75 por ciento, que se añade a cualquier otro descuento comercial.

Ha asegurado que la administración controla a las compañías aéreas y ha comentado que la Obligación de Servicio Público es buena “especialmente” cuando hay un solo operador, mientras que cuando hay varios el sistema funciona bien hasta que una de las empresas decide que “solo quiere esforzarse” en las rutas buenas.

Se ha referido asimismo a la entrada de Air Europa en el mercado interinsular, y ha señalado que se ha producido un aumento “enorme” de asientos y la consiguiente bajada de ocupaciones medias.

Ramsden ha hablado también de la situación en los aeropuertos y ha dicho que el Tenerife Norte está “colapsado” y es preciso que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) empiece a “hacer cosas”, ya que se producen retrasos de los que luego se responsabiliza a las compañías aéreas, ha dicho el directivo, quien ha comentado que los problemas se deben a que se vuela como hace 50 años.

Y ha recordado que hay sistemas modernos para organizar las rutas aéreas de manera más eficiente.

El coordinador de Binter también ha indicado que en La Gomera no hay un aeropuerto sino un aeródromo en el que los pilotos despegan y aterrizan de forma visual, y se ha referido asimismo a problemas en los aeropuertos de La Palma y Tenerife Norte debido a la lluvia.

Esos problemas se pueden solventar con “no mucha inversión” y así se ha planteado a Enaire, ha explicado Juan Ramsden, quien ha agregado que en El Hierro también se pueden hacer mejoras.

Juan Ramsden ha afirmado que la seguridad es lo primero para Biter, entre otras cuestiones porque en los aviones de la compañía vuelan familiares y amigos.

La diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza se ha mostrado partidaria de elevar al cien por ciento la subvención a los residentes, y planteó el problema que supone para quienes se trasladan de La Gomera a Gran Canaria, vía Tenerife, que como la ida no sale antes de las 12.00 horas y el regreso no más tarde de las 16.00 horas, que es preciso hacer noche.

Juan Ramsden se ha mostrado partidario de establecer una ruta entre La Gomera y Gran Canaria y quitar la de Tenerife, pero no es posible la norma dice por donde tiene que ser.

La diputada de Nueva Canarias Esther González ha reconocido las dificultades que tendría pedir a la UE la Obligación de Servicio Público (OSP) para los vuelos con la Península, pero ha considerado que debería pedirse, antes de plantear la posibilidad de solicitar tarifas máximas.

El diputado de Podemos Manuel Marrero ha querido saber el margen de beneficio neto que tienen las compañías aéreas para así conocer los sobrecostes, y también ha mostrado interés por saber si son las empresas las que deciden las rutas que hacen.

El coordinador de Binter ha replicado que la compañía gana dinero pero invierte mucho.

La diputada del grupo Popular Águeda Montelongo ha destacado el descuento del 75 por ciento en los vuelos interinsulares para los residentes canarios, y ha preguntado si hay posibilidad de tomar medidas para que los no residentes no paguen precios “desorbitados”.

El diputado del grupo Socialista Gabriel Corujo ha preguntado por las leyendas que hablan de que Canary Fly fue utilizada por Binter y ha cuestionado acerca de la posibilidad de establecer tarifa plana tanto en los vuelos interinsulares como con la Península, pero también ha mostrado su extrañeza porque Ramsden hable de que es bueno el monopolio.

El diputado del grupo Nacionalista Canario David Cabrera ha querido saber si hay una reserva de billetes para dar prioridad en caso de traslados para recibir tratamientos médicos básicos o acudir a situaciones como entierros de familiares, y ha preguntado por la posibilidad de aumentar las rutas entre las islas.