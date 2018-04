Canarias controla el mosquito del dengue, pero no lo da por erradicado

El Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de la Universidad de la Laguna (ULL) ha dado por controlado la detección del mosquito Aedes aegytpi, el cual es un posible transmisor de enfermedades como zika, dengue o chikungunya, entre otras. Aunque los responsables del seguimiento de la presencia de este insecto, detectada en diciembre en Fuerteventura, se reúnen hoy para analizar al detalle los avances de los trabajos, el director del Instituto, Basilio Valladares, y la responsable del Laboratorio de Entomología, Cristina Pou, avanzaron ayer a DIARIO DE AVISOS que aún no se puede hablar de erradicación, ya que para ello deben transcurrir 18 meses desde la detección del último ejemplar, fecha que en este caso se marca el pasado diciembre.

Ambos investigadores recordaron que esta ha sido la primera ocasión en la que se ha podido ver, no solo en Canarias , sino en toda España, un ejemplar de este mosquito y matizaron que inmediatamente se comenzó a aplicar los insecticidas indicados para esta situación. Asimismo, aunque fueron cautos con los resultados, se mostraron optimistas con la evolución de los trabajos y el seguimiento llevado a cabo. “Desde que se detectó, transcurrieron apenas cuatro o cinco días hasta que se comenzó a fumigar con los insecticidas”, añadieron los expertos. De hecho, destacaron que desde que se localizó el primer insecto vivo hasta cuando se vio el último, apenas pasó una semana. Ahora, tal y como estipulan las normas sanitarias deben transcurrir otros 15 meses (en total son 18) para dar por finalizada la alerta.

Ciudadanos

Valladares insistió en poner en valor, no solo el trabajo de los especialistas que han formado parte de este equipo, sino también la colaboración ciudadana. “Sin la participación de los vecinos los resultados no serían los que hoy tenemos”, destacó. “Fumigamos casa por casa en la urbanización donde se detectó, y los vecinos no solo lo facilitaron, sino que han tomado las medidas de prevención recomendadas”, aseveró.

Además, Valladares insistió en que aún se está trabajando en determinar el modo en el que este ejemplar llegó hasta las Islas, al igual que su procedencia, pero precisó que podría ser a través de una planta. Tanto el modo en el que llegó el mosquito invasor como el origen serán claves a la hora de marcar pautas futuras para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a producir. En este tiempo se han colocado cerca de 175 trampas, de las cuales 40 estaban destinadas a mosquitos adultos y 135 para huevos en la llamada como zona caliente.

Por último, los especialistas del Instituto de Enfermedades Tropicales explicaron que gracias al trabajo realizado en los últimos años se pudo detectar de forma rápida la presencia del mosquito y actuar en poco tiempo para evitar que se extendiera a otras zonas.