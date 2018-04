Canarias tiene que liderar con iniciativas la transición energética

La transición energética es un hecho y hay que abordarla sí o sí, por eso hay que verla como una oportunidad de desarrollo económico y, en este aspecto, Canarias tiene mucho que decir. Así de contundente fueron las conclusiones de la charla que ayer ofreció María Luisa Castaño, directora de energía del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), en un desayuno-coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Santa Cruz de Tenerife.

El encuentro contó con la presencia de empresarios de la Isla y de Paulino Rivero, expresidente del Gobierno de Canarias y ahora presidente de la Fundación Canaria Observatorio de Energías Renovables y de la Eficiencia Energética, cuya actividad se presentó ayer oficialmente.

Castaño dejó muy claro que el Archipiélago tiene que ser protagonista en este proceso y para ello la colaboración público/privada es “esencial”, porque “sin la participación de todos los agentes, la transición no se puede hacer”. En este marco, insistió en que las Islas cuentan con los recursos naturales suficientes “como para liderar el proceso”. “Tienen sol, viento y mar, que son recursos inagotables, y encima se ha roto el mito de que las energías renovables son más caras”.

Castaño señaló que hasta ahora los consumidores eran “pasivos energéticos”, no tomaban decisiones en este ámbito, pero señaló que la transición no se podrá hacer si no hay un cambio de hábitos. Así, afirmó que el “autoconsumo será una realidad” y recordó que ya varios expertos han recomendado al Gobierno eliminar el impuesto al sol y penalizar el consumo de CO2, así como incentivar el uso de renovables. “Los edificios de consumo casi nulos ya son una realidad en la rehabilitación de las viviendas”, declaró. Y añadió que el gas es la energía idónea de transición. En el caso de Canarias, apostó por esta fuente energética y por la energía off-shore flotante, donde “Canarias tiene una enorme oportunidad. Esto no significa que llenemos las Islas de molinos flotantes, pero sí crear una economía en torno a todo esta actividad con políticas de I+D+i”.

Otro elemento más que en el Archipiélago podría utilizarse es la transformación de los residuos en productos energéticos (biomasa gaseosa). Castaño fue más allá y propuso proyectos futuristas que se están haciendo en países como Dinamarca, con islas artificiales donde se almacena la energía. Finalmente, concluyó que el entorno de las Islas tiene recursos suficientes e inagotables que necesitan de un apoyo público-privado para su desarrollo económico.

El Archipiélago como destino medioambientalmente sostenible

Otro de los aspectos que María Luisa Castaño calificó como prioritarios es el cambio de consumo de combustibles fósiles en el transporte. “En el transporte aéreo llegará; en el marítimo se han dado pasos con el gas natural, pero donde más hay que profundizar es en el vehículo convencional”. “Se trata de un cambio de hábitos” y, en este sentido, habló de la medida implantada en Madrid a través de la plataforma car2go, “que está haciendo que mucha gente se vaya concienciando sobre la bondad de los coches eléctricos”. “Es un cambio de chip, que además en la gente joven cala más, porque buscan que el coche los deje en la puerta y no quieren complicarse pagando seguros y letras”. Esta aplicación busca un coche eléctrico cercano a tu lugar de origen del usuario, que puede dejar en su destino y aparcar donde quiera. “En Canarias sería una medida idónea para aplicar en el sector turístico y ser un destino medioambientalmente sostenible”.