“El mejor activo que tiene CC en Tenerife se llama Jose Bermúdez”

Asegura que no ha hablado con Jose (Bermúdez) de la lista para las próximas elecciones y también que no está entre sus planes aspirar a ser algo más que un concejal: “Solo pensar en ello me da vértigo”. La tarea que tiene por delante es agotadora y lo sabe, pero confía en la marca, “la mejor que tiene CC en Tenerife”. Alfonso Cabello habla con DIARIO DE AVISOS como secretario de Organización del Comité Local de Coalición Canaria en Santa Cruz y como jefe de campaña del candidato José Manuel Bermúdez a la Alcaldía de Santa Cruz.

-¿Se cree las encuestas que dicen que CC va a perder concejales?

“Si se refiere a la publicada por Canarias 7, hay cosas que me chirrían, como que un partido sube en porcentaje de votos y a la vez disminuye en número de concejales, eso es algo que se da una vez de cada mil ocasiones. Además, cuando sumas el porcentaje da 103%. Dicho eso, la sensación que tengo es que en Santa Cruz vamos a subir el número de votos y repetir el de concejales. Aumenta la participación y lo que en Santa Cruz ya es una realidad, un arco donde hay muchos colores sentados, va a ser la tónica a nivel insular”.

-¿Y qué dicen las encuestas de CC?

“Los últimos datos que tenemos nos dan que la gente opina que José Bermúdez es un buen alcalde, incluso los votantes de otros partidos. Otra realidad es que tiene el mayor índice de conocimiento, no solo de los partidos a nivel local, sino que me atrevería a decir que en el ámbito insular. Tú vas por la calle y todo el mundo sabe quién es Jose. Eso, unido a la cantidad de sitios a los que va, le da mucha visibilidad”.

-Su incorporación al equipo de Bermúdez como jefe de gabinete levantó muchos recelos…

“Me incorporé con el alcalde en 2014 y ya llevaba ocho meses fuera del PP cuando acepté ser jefe de gabinete. Salí del PP porque estaba en el comité de dirección de Prisa y quedaba raro tener una filiación política ahí, por lo que me desligué del partido”.

-Y se ligó a CC…

“No. Lo que sí es cierto es que estando en la radio tienes mucho roce con las administraciones e instituciones, y con el Ayuntamiento de Santa Cruz se hacían muchas cosas. En ese momento, Jose valoraba opciones para la jefatura de gabinete y, en una conversación, una tercera persona le dice que el mejor concejal de Fiestas sería Alfonso Cabello. Acabé como jefe de gabinete sin ligarme al partido porque no pacté ir en la lista. Al alcalde le dije: esto es como un matrimonio, vamos primero a vivir juntos y ya después vemos”.

-Acabó en matrimonio…

“La verdad es que ese primer paso lo di mirando la retaguardia, porque cuando me fui la gente me decía que Jose no iba a ser candidato y la realidad es que fue una apuesta fuerte de Jose, porque fui muy contestado”.

-¿No se fiaban de usted?

“Mucha gente del partido no entendía que no fuera alguien de dentro de la estructura el que ocupara ese puesto. De hecho, cuando en el comité local se decide que voy a ser designado, hay voces que le recriminan la decisión. Desde entonces, en las tres citas electorales he sido el responsable de campaña. Incluso, en la última, en la que el alcalde fue como número dos con Ani (Oramas), la condición fue que yo llevara su parte”.

-¿Volverá a dirigirla en 2019?

“Ahora soy secretario de Organización, así que lo razonable es que sea así y creo que todo el mundo lo da por hecho”.

-Ese trabajo le ha permitido conocer mejor la estructura de CC. ¿Se han disipado las dudas sobre usted?

“Con todo este trabajo fui entrando dentro de la dinámica del partido y, efectivamente, se van disipando las sospechas sobre mí. La realidad es que tocó trabajar el doble para demostrar que eres de fiar y en esa dinámica llegamos a 2015 y Jose me ofreció ir en la lista. Nos pegamos un buen curro y ganamos las elecciones con una marca que era 60% José Bermúdez y 40% Coalición Canaria”.

-Habla usted de Bermúdez como si de un alcalde de una ciudad pequeña se tratara, la persona antes que el partido…

“Santa Cruz es la suma de sus barrios y la realidad es que Jose ejerce como alcalde de cada uno de ellos, y eso le da un alto nivel de presencia y conocimiento de la ciudad. Creo que la ciudad lo ha cambiado políticamente hablando. El hecho de ostentar la Alcaldía, y más en la circunstancia en la que la afrontó en 2011, supuso un desgaste muy, muy importante. Pasó de un empate con el PP a una situación muy dura, con un PSOE y un pacto muy caro”.

-¿Un pacto muy caro?

“Yo aún no estaba en el Ayuntamiento, pero la realidad es que Julio Pérez intentó montar una alcaldía paralela. No es lo mismo esa circunstancia que en 2015, cuando ganas y puedes pactar a dos lados y donde, las cosas como son, estuvo muy rápido”.

-¿A qué se refiere?

“Pues a que nosotros nos vimos de camino a firmar el pacto con el PP y los teléfonos sonando porque el PSOE estaba en el Hotel Escuela firmando con CC el Gobierno de Canarias. En esas tres o cuatro horas, la presión fue alta, o lo hacíamos rápido o se podían modular las presiones. Tras el vértigo inicial, el tiempo nos dio la razón”.

-Antes mencionó que el pacto con el PSOE fue un pacto caro. ¿Es el PP un socio cómodo?

“Es un socio trabajador. El PP se ha puesto a desarrollar sus competencias, cada uno en lo suyo. Yo no he sentido la diferencia de concejales por colores. Son gente muy trabajadora”.

-Con una cita electoral a la vuelta de la esquina, ¿cree que esa relación va a seguir siendo así?

“La gente no sabe si yo soy de CC o del PP, la gente al final lo que ve es si se trabaja o no. Para mí esas obsesiones que hubo en alguna época de diferenciar la gestión, a la gente le da igual. Cada uno tiene su nicho de votos”.

-¿El PP defenderá los suyos con Zaida González como candidata?

“Creo que ahora el PP está haciendo sus números y viendo quién será su candidato. Parece que Zaida quiere, no parece tan claro que lo quiera el PP y otros que quieren se dejan querer. Los únicos que lo tenemos claro somos CC. Y si me pregunta por el PSOE, creo que están en la misma tesitura, parece que Patricia (Hernández) no quiere, pero Ángel Víctor Torres sí, y como no sabe dónde dan los números, no se descarta nada”.

-Y en esa indefinición de los rivales políticos, CC se apresuró a nombrar a su candidato…

“Es algo que sale natural. En el mes de octubre empezamos a hablarlo y se decidió. La sensación es que el resto de partidos se toma Santa Cruz como moneda de cambio y el único que se la toma como un lugar donde desenvolverse es el alcalde. Él está trabajando con los ojos puestos en la ciudad”.

-¿En qué exactamente?

“El proyecto no está terminado, le quedan unos cuantos años más porque los tres primeros del mandato de 2011 fueron para mirar hacia dentro. Para ser justos, hubo una última etapa de CC antes de Bermúdez que no permitió, al observar casi a diario determinado tipo de problemas, la ciudad avanzase todo lo que podía haberlo hecho. Al final tienes que aceptar la herencia recibida y por eso durante esos primeros años se tomaron decisiones difíciles”.

-¿Fue una decisión consciente la de distanciarse de Miguel Zerolo?

“En la última etapa de Zerolo, el equipo de gobierno, el alcalde, se distanció de la ciudad. El alcalde Bermúdez, por el contrario, se ha caracterizado por la estabilidad y el consenso. Ni siquiera le gusta que en las ruedas de prensa solo esté la gente de CC, así que la etapa de Zerolo no enlaza con la forma en la que Jose encuadra la política, de ahí el distanciamiento”.

-Hablaba usted de proyectos sin terminar, ¿eso es bueno?

“Me refiero a que, ahora mismo, hay una serie de proyectos que están a punto de materializarse, como el enlace Puerto-Ciudad, el Palacio de Carta, Valleseco, Cuevas Blancas; asuntos a los que les faltan uno o dos años y por los que Jose ha peleado”.

-Eso es algo que repite el alcalde en cada elección…

“En los tres primeros años no se hizo nada porque había que sobrevivir. Aquí ha habido una etapa tras la que el mundo es otro. Se ha pasado mal aquí y en todas partes. El trabajo que ha venido haciendo es el de aprovechar la coyuntura de la mejor manera posible para la ciudad. Por eso aún hay trabajo por hacer”.

-Un trabajo que pasa por ganar las elecciones de 2019. ¿No teme que la marca Bermúdez sufra desgaste por sobreexposición?

“Creo que lo que tenemos que hacer es visibilizar los proyectos, mostrar en qué momento están y qué queda para que salgan, cuál es la hoja de ruta. Ahora mismo, cuando miro a la oposición, no se en qué están. Hecho de menos proyectos alternativos, serios, dimensionados. El que sí tiene todo eso es José Bermúdez”.

-¿Puede poner un ejemplo?

“Pues Santa Cruz ha recuperado la centralidad. El alcalde ha trabajado para que el Ayuntamiento, para que la ciudad, sea el centro de gravedad insular”.

-¿A qué se refiere?

“A que en determinados ámbitos ha sido una constante que Santa Cruz no tuviera discursos distintos al del Gobierno o el Cabildo en materias como el empleo o el turismo. A nadie le extrañaba, y eso que somos la capital de la provincia y algo tendremos que decir”.

-Pero solo con pronunciamientos no se recupera esa centralidad.

“Sí, pero es que Jose, y eso la gente lo valora mucho, ha hecho algo más que opinar, ha puesto los intereses del municipio por delante del partido. Cuando ha tocado criticar a Carlos Alonso, se ha hecho; cuando ha habido que defender el Viera y Clavijo, se ha ido a los tribunales, y cosas como esas son las que generan la marca Bermúdez. Ahora mismo, el de CC es un proyecto que está intentando reconectar con un público más joven, pero la realidad es que tiene mas ascendencia la marca de Bermúdez sobre los potenciales votantes de Santa Cruz que la propia marca de CC”.

-El alcalde ha reconocido que uno de los problemas de CC es precisamente el alejamiento de las bases. ¿Se trabaja desde el comité local para reconectar?

“El alcalde no se va a reunir con nadie para pedirle el voto con el que no se haya visto en tres, cuatro o cinco ocasiones en estos últimos cuatro años. Así que el trabajo es mantener la presión constante en visitas a barrios, presencia, acciones en cada uno de ellos y sin abandonar el centro. Si en las elecciones de 2015 el porcentaje fue de 60-40, ahora es 80-20 para la marca Bermúdez. Para mí, el mejor activo que tiene CC en Tenerife se llama Jose Bermúdez, es la marca más sólida que tiene CC”.

-Con tan buenas credenciales, ¿no está el alcalde tentado a irse a otras instituciones?

“Él está comprometido con esto, quedan cosas por hacer y eso es en lo que se ha centrado. La cercanía que da la Alcaldía no está en ninguna otra administración”.

-Sin embargo, se habla de que pueda ir al Congreso, pero esta vez como número uno en sustitución de Ana Oramas. En el terreno de las suposiciones, de ser así, su número dos sería el alcalde de facto… ¿Le apetece?

“Solo pensar en eso me da vértigo y ni siquiera me he parado a pensarlo. No me siento capaz de afrontar algo así. Podría aplicárseme esa máxima de la promoción hasta la incompetencia. Todos tenemos un puesto en el que estamos bien, en un nivel óptimo y no en uno por encima. Yo estoy en mi nivel óptimo. No lo hemos hablado, todo el mundo da un montón de cosas por hecho e incluso se habla de Alberto Bernabé y yo. Si fuera Alberto, estaría encantado de la vida. Hay gente muy buena. No es algo que me obsesione, se sacrifica tanto que no sé si compensa”.

-Usted mismo ha reconocido que le gusta cambiar, que después de tres o cuatro años en un sitio se va. Aquí lleva un poco más…

“Tengo alguna tentación de la empresa privada y, bueno, ahora mismo no hay decisiones tomadas. Estoy muy bien, pero habrá que tomar decisiones y poner cosas en la balanza. Después del verano ya veremos”.