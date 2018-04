Fraga: “Hay que sanear esto; no es inviable un pacto PSOE-PP en Canarias, somos una democracia madura”

Es uno de los políticos más veteranos del Archipiélago y está entre los alcaldes que más tiempo llevan al frente de un ayuntamiento en toda España. Treinta y un años como regidor de Adeje le han convertido en un referente del PSOE, partido en el que ha ocupado diferentes cargos orgánicos, entre ellos la reciente presidencia de la Comisión Gestora regional hasta la elección del grancanario Ángel Víctor Torres como secretario general, pasando luego a presidir el partido. En esta entrevista, José Miguel Rodríguez Fraga, de 70 años, una de las voces más respetadas en su partido, critica la “prepotencia” de Coalición Canaria, “que trata como medianeros al resto de formaciones políticas”, lo que le lleva a una conclusión: “Hay que sanear esto”. De su partido, defiende la “cultura participativa de los militantes” para designar al candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias. “No podemos garantizar que el actual secretario general sea el único aspirante”, aclara. En este formato de EL TERCER GRADO responde a las preguntas que le formula el grueso de la redacción de DIARIO DE AVISOS, en dos entregas que se ofrecen en las ediciones de hoy y mañana.

-¿Qué balance hace de los meses que lleva al frente del partido en Canarias Ángel Víctor Torres, en los que han aflorado algunos desencuentros con el PSOE de Tenerife?

“Lo ha tenido y lo tiene difícil porque se ha encontrado un partido en una situación muy complicada, y lo sé porque fui presidente de la comisión gestora. Tenerife tampoco ha funcionado con normalidad orgánica y a escala regional atravesamos una etapa sin un liderazgo claro. Hay que dialogar mucho y creo que Ángel Víctor está en esa dinámica”.

-¿Es de la opinión que el secretario general del partido debe ser el candidato a la Presidencia del Gobierno?

“Si nos hemos dado un modelo de Primarias, el candidato debe ser el que digan los militantes. Así de claro. Ángel Víctor puede ser un buen candidato, pero no podemos garantizar que sea el único”.

-¿Qué le pareció el espectáculo de los bolígrafos en el Parlamento, en la famosa votación secreta de la RTVC, en el que participó el secretario general de su partido?

“No, no, no. El espectáculo es el del Gobierno que tenemos en Canarias. Ángel Víctor es una persona honesta y noble, pero le pasa lo que me pasó a mí, que te encuentras con un interlocutor enfrente del que no te puedes fiar ni un minuto”.

-¿Ha podido pecar de cierta ingenuidad en sus primeras negociaciones con Coalición Canaria?

“Ha pecado de no conocer y ha aprendido. ¿No es extraño que todos los partidos tengan el mismo problema de interlocución con CC, menos los socialistas gomeros? Por algo será. Cuando lo vives desde dentro es mucho más dramático. Es dialogar con alguien que se considera dueño de la finca y que parece decir: ‘Tú has venido aquí a mi casa y eres mi medianero’, con una prepotencia que te lleva a una conclusión: hace falta sanear esto. Yo viví la ruptura del pacto. Y lo que ha pasado últimamente es un episodio más de cómo entiende CC estas islas y sus equilibrios. No te puedes fiar porque no hay compromisos”.

-¿Por qué no se ha sustanciado entonces en una moción de censura?

“Porque necesitamos al Partido Popular. No dan los números. Si hubiera sido posible, le garantizo que no me hubiera ido de presidente de la gestora sin haberla presentado”.

-¿Estuvieron a punto de presentar por primera vez en Canarias una moción de censura PSOE y PP?

“Estuvo sobre la mesa, pero nosotros también nos encontrábamos en un momento complicadísimo, en plenas primarias, y el Estado estaba sin Gobierno”.

-¿Y es inviable un acuerdo PSOE-PP en Canarias?

“Yo creo que no. No debería ser inviable ningún acuerdo. Estamos en una democracia madura, avanzada, discrepamos en muchas cosas, pero compartimos otras. Hay puntos de entendimiento. PSOE, PP y otros partidos estamos de acuerdo en que Canarias necesita un cambio. Está clarísimo, eso es indiscutible. No deja de ser sintomático que con 18 diputados siga gobernando CC y además fácil. ¿Qué pasa, que los otros somos tontos?”

-Las últimas encuestas electorales sonríen a Ciudadanos. ¿Le preocupa la percepción de que el PSOE haya perdido el centro?

“Sí, claro que me preocupa, pero también es verdad que las encuestas reflejan un fenómeno de inmediatez. Antes, las fotos eran más fijas y ahora cambian en muy poco tiempo. Los estados de opinión y las tendencias no son tan permanentes. Dicho eso, parece que hay una vuelta al centro-derecha, lo cual es preocupante para una izquierda con vocación de mayoría y compromiso de gobierno”.

-A la espera de saber qué ocurrirá con el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), y el caso Grúas, ¿el código ético del PSOE se aplica también a las formaciones políticas con las que pacta?

“En principio es para el PSOE, no se le puede imponer a los demás, lo cual produce una debilidad en nuestro partido, porque los demás, que no lo practican, te lo exigen, aunque nos da autoridad moral para exigírselo a los demás”.

-¿Por qué en La Laguna, después de todos los escándalos, continúa la alianza CC-PSOE?

“Porque tampoco dan los números para una moción de censura y nuestro grupo está dividido. Ahí no hay nada que hacer, aunque la última palabra la tiene la agrupación”.

-O sea, que La Laguna es un territorio aparte…

“Es que creo que el problema está como estaba”.

-¿Le inquieta que el modelo de la Agrupación Socialista Gomera se acabe implantando por todas las Islas?

“Sí, me preocupa, porque desdibuja y dispersa lo que tiene que ser una opción socialista con vocación de gobierno y de resolver los problemas de la gente”.

-¿Ve al líder gomero, Casimiro Curbelo, regresando al PSOE?

“Difícilmente. Si él decide dar el paso creo que estaríamos dispuestos, porque sería bueno”.

-¿El alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, actual secretario general del PSOE en Tenerife, es la apuesta de futuro de su partido?

“Además de una gran persona, es un gran líder, y eso lo reconoce todo el mundo dentro y fuera del partido”.

-¿A qué está llamado?

“Eso lo dirá él. Yo creo que estaría bien en cualquier puesto. Y yo estaré con él apoyándole”.

-¿El futuro de Patricia Hernández podría estar en Santa Cruz el próximo año como candidata a a la Alcaldía?

“A mí me gustaría que fuera alcaldesa, presidenta del Gobierno o lo que sea, porque es una buena apuesta, pero eso lo tendrá que decidir ella y el partido. No tengo ninguna duda que debe tener un papel político. No sé cuál porque no estoy ahora metido en esa guerra”.

-¿Es partidario de que ella compita por la Secretaría General del partido en Canarias?

“Creo que es bueno que tengamos varias opciones. A mí las unanimidades nunca me han gustado porque significa que hemos perdido creatividad o que son producto del miedo. Si hemos apostado por una cultura participativa y por darle protagonismo a los militantes, que se pongan diferentes opciones delante y que decidan”.

-Y después de 32 años que cumplirá en 2019 en la Alcaldía de Adeje, ¿José Miguel Rodríguez Fraga volverá a presentarse como candidato el próximo año?

“Ganas tengo y proyecto me queda, pero no es sólo una decisión personal, hay mucha gente detrás. En cualquier caso nunca me he planteado la vida de cuatro en cuatro años”.

-Recientemente intervino en el Parlamento de Canarias donde se mostró muy crítico con el funcionamiento del sector más importante de Canarias, el turístico, especialmente en materia de promoción. ¿Se reafirma en sus reproches por la falta de política turística del Gobierno regional y por la ausencia de un liderazgo institucional?

“El tema de la promoción es anecdótico. La importancia que realmente tiene es que demuestra que no hay una política turística canaria, y me reafirmo hasta que alguien me ponga delante alguna acción, un plan o una estrategia global. Es una evidencia que detectamos en el seno de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y uno de los motivos por el que nos unimos. Estamos haciendo las mismas campañas de promoción que hace 20 años sin tener en cuenta los nuevos y múltiples factores que intervienen en el escenario turístico, empezando por el mundo digital y las nuevas tendencias. Ante esta realidad, los municipios turísticos, que somos los que alojamos a los turistas y les proporcionamos servicios básicos, somos convidados de piedra en esa política. Queremos tener más protagonismo en financiación y en definición”.

-¿Cuál es su posición respecto al debate abierto sobre el gas en la isla de Tenerife?

“Yo quiero las energías limpias, pero ahora mismo no son una alternativa. Entretanto, hay que ser conscientes de que el gas es menos contaminante que el fuel que estamos utilizando. Nosotros, en Adeje, tenemos el mejor sistema de depuración y saneamiento de Canarias y disponemos de una planta que consume tanta electricidad como todo San Isidro. Me parece muy bien que haya un debate en el Parlamento pero mientras tanto tenemos que vivir. Es evidente que el gas es mejor y más barato que lo que tenemos”.

-Un político veterano como usted, ¿cómo analiza el cambio en la relación que se ha producido con los ciudadanos y con los medios de comunicación desde sus inicios hasta hoy, en la era de las redes sociales?

“Eso da para una tesis doctoral (sonríe). Antes, lo único que había eran los periódicos escritos, y el DIARIO DE AVISOS era el periódico del Sur, que lo sigue siendo. Lo que ocurre es que ahora se han incorporado los medios con mayor inmediatez que la prensa escrita. Creo que ha habido una basculación de la política hacia la imagen y la comunicación en detrimento de la gestión. Parece que estamos más pendientes de lo que se comunica que de lo que se hace, y eso es preocupante porque se puede llegar a convertir en un circo. Algún ejemplo tenemos”.

-¿Frecuenta las redes sociales?

“Sí, sobre todo Facebook, aunque no soy un obseso. Llevo peor lo del móvil, que utilizo lo mínimo”.

-Usted se ha definido siempre como un “cristiano-socialista”, que no es el perfil que más abunde en su partido…

“Soy cristiano y muy semanasantero y no tengo que pedir perdón por ello ni voy a hacerlo. La libertad está muy bien pero también tenemos unas tradiciones que reflejan nuestra forma de entender el mundo. A veces somos muy respetuosos con los otros y muy poco con lo nuestro. ¿No es un poco triste que nuestros niños no sepan de dónde viene la Semana Santa? Lo mismo ocurre con la Navidad. Negar eso es traicionarnos, con independencia de la libertad de cada uno de creer lo que le dé la gana”.

-¿Y en el PSOE de Canarias la procesión va por dentro?

“En el PSOE, en Coalición Canaria, en el Partido Popular y en todos. Las formaciones políticas son estructuras complejas y cada una tiene sus problemas. Alguna procesión es verdad que tenemos. Lo que debemos aprender es a convivir todos”.

-¿La cultura es un buen reclamo para sacar de los hoteles a los turistas?

“Mi modelo es que la cultura debe ser un eje vertebrador de la sociedad. En Adeje hemos creado la Escuela de Música, la Escuela de Teatro, la Escuela de Folclore, distintas asociaciones para promover la actividad cultural… Ahora queremos hacer un concierto con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, que es una formación de toda la Isla. Creo que la apuesta cultural de Tenerife ha estado bastante centralizada”.

-Usted dijo en este medio en una ocasión que después de José Miguel Galván Bello el Sur había estado abandonado por el Cabildo y que ya era hora de que esta institución tuviera un presidente del Sur. ¿Sigue pensando lo mismo?

“No quiero entrar en esa polémica. Yo lo que quiero es que el Cabildo tenga un presidente socialista que tenga visión del conjunto de la Isla. Y si es del Sur, estupendo”.

-¿Cuánto contribuirá el Puerto de Granadilla a reforzar al Sur como motor económico de la Isla?

“La capitalidad económica ya está en el Sur. ¿Dónde está la actividad? ¿Dónde se genera la riqueza? El nuevo puerto industrial refuerza a Tenerife en su conjunto. A mí me gusta pensar en clave de Isla, no en el Norte y en el Sur. Deberíamos pensar en ella como una gran ciudad”.

-Hablando del Norte, como político veterano y experto en el sector turístico, ¿cuál sería su receta para potenciar el Puerto de la Cruz?

“Creo que necesita un liderazgo institucional potente por parte del Ayuntamiento, que debe coordinar y aglutinar todos los agentes del sector y ponerlos en marcha, aunque es verdad que la inestabilidad política que ha padecido el municipio desde hace años no le ha ayudado. A mi juicio, el Puerto de la Cruz debería redefinirse como un nuevo modelo de destino, que no puede ser el mismo del Sur, sino más urbano y más cultural. Creo que en ese sentido tiene muchas posibilidades”.

-El sur de Tenerife es uno de los puntos de Canarias con mayor déficit de efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las estadísticas reflejan un repunte en el número de delitos. ¿Le preocupa la situación?

“Me preocupa siempre la seguridad. La delincuencia no ha aumentado en términos globales, aunque sí en número de faltas. Hemos vivido etapas con una precariedad de medios tremenda y actualmente siguen faltando efectivos. El Ayuntamiento tampoco puede hacer mucho más porque no podemos contratar las tasas de reposición de la Policía Local”.

-¿Vería con buenos ojos reconvertir la Policía Autonómica en una policía turística?

“Hay que reconocer que cuentan con pocos efectivos, es un cuerpo que se ha quedado en un intento”.

-Dado los resultados obtenidos por la Universidad de Verano de Adeje y la implantación del grado de Turismo, ¿qué próximos retos educativos se plantea en su municipio?

“Le he solicitado a la Universidad de La Laguna hacer en Adeje un campus presencial, de verdad, aunque no es fácil. Tratamos de responder a una necesidad”.

-Adeje ha desarrollado históricamente políticas de fomento del deporte desde edades muy tempranas. Esa apuesta, en cambio, no se ha traducido en equipos compitiendo en la élite, aunque el nombre del municipio sí está asociado a grandes eventos como ocurre con el motor o el fútbol juvenil…

“Desde el principio nunca nos planteamos contar con un equipo de élite, porque la prioridad era una campaña de base y de ahí sí han salido grandes deportistas. El deporte ha sido una herramienta importantísima en el crecimiento del municipio y en la integración de la población. Todo ese proceso lo hemos animado con eventos, como el Rally Villa de Adeje, que nos pusieron en el mapa”.