González: “Luisa Castro no tiene rival en Güímar”

“Luisi Castro no tiene rival en Güímar, aunque las próximas elecciones se presentan moviditas; los que han querido imputarla han quedado mal en la foto”, afirma Víctor González, principal asesor de la alcaldesa, en referencia a la oposición, e incluso a miembros del propio PP, a los que él define como “los del notario”, a quienes “se les da el machetazo, y a la calle”.

Cuando Víctor González habla -que es casi siempre-, no deja títere con cabeza, y así lleva tiempo actuando en el Ayuntamiento de Güímar, durante siete años como concejal (cuatro con el PP y tres, aunque no se lo crean, con el PSOE), y otros tantos como personal de confianza, ejerciendo además como coordinador del Partido Popular en Güímar. Es indiscutible su influencia sobre la presidenta del partido en el municipio (Luisa Castro), de tal guisa que ya se atreve a adelantar que “en la próxima lista no estarán los del notario -los cuatro que no le defendieron en su polémica con la exinterventora Ruth Arteaga-, porque han sido desleales con Luisi”, afirma con contundencia.

La alcaldesa, y recién reelegida presidenta local del PP, no quiere entrar a valorar esas palabras, porque todavía tiene que designarla “el partido como candidata”, e incluso hay quien ya le coloca en las listas del PP al Cabildo junto a Manuel Domínguez. Aunque eso no será obstáculo para repetir como aspirante a la Alcaldía del municipio que gobierna desde hace cinco años, tras una moción de censura al socialista Rafael Yanes.

Víctor González no solo critica a concejales de su partido, que ya tiene su trascendencia, sino que además no ve a Gustavo Pérez (CC), socio de gobierno de Luisa Castro, como un buen candidato, “que está a verlas venir”, y lo define como “un nuevo producto que yo te lo dejaría en la estantería”.

De Airam Puerta, portavoz socialista, afirma que “anda desaparecido, ya ni siquiera hace vida ni en Güímar ni en El Escobonal”, mientras que de Ruymán Expósito, de Sí se puede, comenta que “lo que dio, ya dio”. Añade que “nos ha llamado ladrones, cuando él debería practicar con el ejemplo, porque tiene las manos manchadas para ir de ejemplarizante”.

Sobre posibles nuevos candidatos, como la exnacionalista Loly Rodríguez, fue más comedido, porque “si va con Ciudadanos puede sacar algo, porque lo nuevo siempre interesa”, aunque, en realidad, él está convencido de que Luisi “no tiene rival”.