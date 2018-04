Google retira una aplicación de banca online fraudulenta

La plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles Google Play ha retirado la aplicación móvil fraudulenta ‘Bankia Particulares’, que intentaba suplantar a la oficial de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri para capturar los datos de los usuarios.

El banco ya advirtió el pasado lunes de esta circunstancia a sus clientes a través de sus redes sociales y lo comunicó al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), organismo dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

“Hemos detectado una aplicación fraudulenta que suplanta a la oficial de Bankia en Google Play. Keep Calm! Si la has descargado sigue los consejos que aparecen aquí (https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2018/04/detectada-una-aplicacion-fraudulenta-que-suplanta-la-oficial-de-bankia-en) y si tienes dudas contacta con nosotros “, indicó la entidad en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha advertido a través de su web de que las personas que hayan facilitado sus credenciales de acceso a la aplicación fraudulenta se encuentran afectados y deberán dirigirse al banco para comunicárselo.

En todo caso, la OSI recomienda instalar aplicaciones solamente en tiendas oficiales y consultar en la web de la empresa el enlace a la aplicación oficial para evitar descargar apps falsas.

Por su parte, Facua aconseja seguir las recomendaciones de los bancos sobre ciberseguridad, como no acceder a la aplicación oficial desde el navegador del teléfono móvil, sino desde la propia app, establecer un código de desbloqueo o contraseña para aumentar la seguridad del teléfono y no acceder al servicio de banca online desde conexiones no fiables o redes wifi públicas.