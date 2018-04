Habrá alegaciones por Raúl Cámara y Carlos Ruiz

El Tenerife-Huesca jugado el pasado fin de semana sigue generando noticias. El club blanquiazul presentará alegaciones al acta arbitral por la expulsión de Raúl Cámara y por la primera cartulina amarilla con la que fue amonestado Carlos Ruiz. Además, la entidad también se plantea enviar un informe al Comité de Competición de la RFEF con el objeto de aclarar algunas inexactitudes que se recogen en el acta del colegiado Isidro Diaz De Mera tras lanzamiento de una moneda de 50 céntimos a la asistente número 2.

La entidad intenta evitar que a Cámara le pueda caer una dura sanción tras escribir el colegiado en su informe que el defensa dijo: “esto es un puto atraco”, mientras que los testigos presentes escucharon “esto es de traca”. El jugador podría ser sancionado con cuatro partidos.

En el caso del defensa central, se intentará que el ente federativo le quite la primera amarilla que vio, ya que no no hay imágenes que aclaren del todo aclarar la acción del penalti que supuso su expulsión.

En torno a este partido, ayer se supo que el colegiado de Daimiel añadió un anexo a su acta, en la que informa del parte médico que se le expidió a la asistente Guadalupe Porras Ayuso, que visitó un centro médico y fue reconocida por un médico tras el partido disputado el pasado sábado.

Tras esa revisión médica se le diagnosticó una contusión craneal debido al impacto de un objeto, que según el trencilla fue una moneda, pero según la Policía no está claro que la agresión se haya producido con dicho objeto.

El Comité de Competición de la RFEF se reunirá el miércoles a mediodía y dictaminará el castigo que se le impone al club por la agresión a la linier y a los dos jugadores.

Entradas para Vallecas

Mientras sigue coleando el último partido, el primer equipo empieza hoy mismo a preparar la siguiente cita liguera, que en este caso será ante Rayo Vallecano el próximo domingo. Para este partido los aficionados blanquiazules pueden adquirir desde ayer las entradas para el encuentro. Las localidades estarán disponibles exclusivamente en las taquillas del estadio de Vallecas a 25 euros en la Tribuna alta lateral visitante. Las taquillas estarán operativas de lunes a viernes (10-14 h y 17-20 h), sábado (10-14 h y 17-19 h) y el domingo desde las 16:00 horas. No habrá que realizar reserva alguna en la sede del club.

Por otra parte, la Casa de Canarias de Madrid y el CD Tenerife organizan una gran quedada el domingo a partir de las 13:00 horas, en sus nuevas instalaciones situadas en la calle San Hermenegildo 32, (Malasaña) para recibir a toda afición blanquiazul en lo que será una gran fiesta de las Islas.

De esta manera, ambas partes unen todas sus fuerzas para generar el mejor ambiente posible el domingo en la capital y apoyar al equipo tinerfeño.