La condena al anciano de Arafo que mató al ladrón indigna a la ciudadanía

Indignación, rechazo a la condena y apoyo al anciano. Así ha reaccionado la opinión pública española tras conocer que un tribunal de jurado popular había condenado por homicidio a Jacinto, un arafero de 83 años de edad, que el 1 de marzo de 2015 mató de un tiro a uno de los dos atracadores que irrumpieron en su vivienda y que, en ese momento, torturaban a su esposa para que les dijera dónde guardaba más dinero.

La noticia, adelantada en la noche del pasado jueves por www.diariodeavisos.com, se convirtió ayer en viral en toda España gracias a los comentarios de una ciudadanía que, de forma unánime, no se explica cómo no se aprecia de forma completa la eximente de legítima defensa en este caso. Ello obliga a que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, cuando dicte sentencia por este caso en un par de semanas, imponga una pena de cárcel a Jacinto por el homicidio, siendo la menor posible de dos años y seis meses de duración. Como supera los dos años, el magistrado ponente no tiene la prerrogativa de suspender la aplicación de la pena, por lo que el futuro del anciano parece abocado a lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, órgano que dilucidará sobre el recurso que, tal y como anunció nada más conocer el veredicto, presentará el abogado defensor de Jacinto.

En cuanto a la opinión pública, muestra su rechazo a la posibilidad de que el anciano contase con otros medios más adecuados para defender a los suyos de semejante agresión (lo que hace incompleta la eximente, según el veredicto), así como que deba responder penalmente por un acto que ha valorado como justo hasta el atracador que sobrevivió al suceso: “Hubiera hecho lo mismo o peor”, dijo en el juicio.

La noticia también se posicionó como una de las más destacadas en el popular agregador Menéame, donde los lectores también mostraron su rechazo e indignación a la condena: “Yo hubiese hecho exactamente igual. Y el que no lo hubiese hecho tiene un serio problema de instinto de supervivencia” o “Un tío viene a robar y le está dando una paliza a mi pareja, y me tengo que dejar? Es eso? Estamos tontos… Tienen más derechos que nosotros”, son dos de los cientos de comentarios hechos en el portal.

Vamos que te entran a robar a tu casa, torturan a tu mujer y quédate quieto porque quien sale perdiendo eres tú, manda cojones el tema — Verso Negro (@Verso_Negro) 7 de abril de 2018