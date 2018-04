La inocentada a un padre por la pedida de su hija que triunfa en la red

La joven Savannah Ajas decidió gastarle una broma a su padre por el Día de los Inocentes en Estados Unidos. El plan consistía en que su novio, otro adolescente, le pidiera matrimonio en presencia de toda su familia. La madre de ella, que grabó el inesperado momento, era la única compinche.

Entre el acontecimiento y los gritos de los hermanos pequeños, el hombre no pudo disimular su cara de decepción y, en silencio, decidió mirar hacia otra dirección. Poco después su hija le grita “¡Inocente!”, mientras el resto de la familia se ríe de su reacción.

El vídeo, compartido por la propia adolescente en su cuenta de Twitter, acumula casi 6 millones de reproducciones. “Sin duda, hemos engañado con éxito a mi padre” ha publicado Savannah en la red social.

i’d say we successfully fooled my dad 😂💍 pic.twitter.com/kBRETb1ttO

— Savannah Ajas (@savannah_ajas) 1 de abril de 2018