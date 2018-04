Los aspirantes a la OPE de Educación solo se podrán presentar a una especialidad

Los aspirantes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Educación prevista para este año solo se podrán presentar a una especialidad por cada cuerpo, esto es, Secundaria, Formación Profesional y Escuela Oficial de Idiomas. Esta es una de las incógnitas resueltas ayer por la Consejería durante la celebración de la Comisión de la Función Pública, en la que, además, se aprobó el número de plazas correspondientes a la tasa de estabilización, que asciende a 1.160.

Esta cifra está ya asegurada para el presente año, cuyas pruebas de examen arrancarán el 23 de junio, previsiblemente, a la espera de que el Gobierno central confirme la tasa de reposición para así alcanzar el número previsto de plazas por el Ejecutivo regional, que suman un total de 2.041. Pese a las demandas de las comunidades autónomas, el Estado aún no se ha pronunciado, de tal manera que en el caso de que no haya noticias al respecto en los próximos días, la OPE de este año solo será para las citadas 1.160 plazas, mientras que los exámenes para las 800 restantes se aprobarán, aunque se celebrarán a lo largo de los próximos tres ejercicios.

Al respecto, el director general de Personal de la Consejería de Educación, Rafael Bailón, confirmó que la intención del departamento regional es convocar este año la totalidad de las plazas previstas y que la prueba se lleve a cabo tanto para las correspondientes a la tasa de estabilización como a las de reposición. No obstante, reconoció que en los próximos días debería haber una respuesta por parte del Estado para tomar una decisión. Adelantó que la próxima semana se celebrará una Mesa Sectorial en la que se dará cuenta del temario a los sindicatos, como así han demandado. Con respecto a los tribunales, puntualizó que ya está listo prácticamente el listado con los presidentes, para luego, sobre mediados de mayo, llevar a cabo el sorteo para elegir al resto de integrantes.

José Ramón Barroso, de Comisiones Obreras, indicó que una de las incógnitas desveladas es el hecho de que los aspirantes no se podrán presentar a más de una especialidad por cada cuerpo convocado y que finalmente, no será obligatorio que las personas que están en lista tengan que volver a examinarse. Matizó que, a más tardar a mediados de mayo, deberá estar convocada la OPE, y mostró sus reservas de que se pueda incluir la tasa de reposición. Por otro lado, desde ANPE Canarias se pidió renegociar la cifra de plazas por especialidad y valorar no convocar alguna de estas.