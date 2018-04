Maziño: “El objetivo del ascenso no es primordial, pero vamos a pelear por él”

Restan seis jornadas para que finiquite el grupo canario de Tercera División, y lo que parece claro es que Tenerife B, San Fernando y CD Mensajero se tienen que equivocar mucho para que no peleen por el ascenso. La cuarta plaza está más abierta con Santa Úrsula e Ibarra como aspirantes tinerfeños a destronar al actual cuarto clasificado, la UD Lanzarote. El líder Tenerife B tiene el próximo domingo un encuentro de máxima exigencia ante el San Fernando. Leandro Cabrera Maziño, entrenador del filial, pasa lista a lo que le espera a su equipo en lo que queda de curso, a los chicos que pueden dar el salto al primer equipo, y la metamorfosis que ha experimentado el CD Tenerife desde la llegada de Joseba Etxeberria al banquillo blanquiazul.

-El equipo reaccionó bien en Los Llanos tras la traumática derrota con el CD Mensajero

“Era importante volver a la senda de la victoria. Sabíamos que sería un partido complicado por el desgaste que hemos tenido con cinco partidos en quince días, en el que fuimos justos ganadores por el buen juego y por ocasiones. Pudimos sentenciar antes, el resultado se complicó porque nos empataron al final, pero tuvimos ambición por ganar, y se consiguió”.

-Quedan seis jornadas para que concluya la liga, y el objetivo del play-off está logrado, pero ahora queda asegurar el primer puesto, el título de campeón y tener ventaja en las eliminatorias de ascenso

“Tenemos los pies en el suelo. Sabemos que estamos a cuatro puntos del segundo, pero no pensamos más allá del San Fernando. Es un partido importante para nosotros, ya que si sacamos los tres puntos nos iremos a siete de ventaja, y damos un golpe sobre la mesa. Estamos tranquilos, trabajando con ilusión, intentando hacer las cosas bien para dar normalidad a lo que nos viene por delante”.

-El San Fernando, que es segundo, es un equipo muy sólido, con jugadores veteranos, que saben desenvolverse en este tipo de partidos

“Es una de las mejores plantillas de la categoría. Es un equipo hecho para ascender. Cuenta con futbolistas expertos, manejan muy bien los tiempos de un partido, y tienen claro lo que tienen que hacer. Será un choque muy difícil, pero también lo es para ellos, porque nosotros estamos fuertes en la Ciudad Deportiva”.

-Con la llegada al banquillo del primer equipo de Joseba Etxeberria, ¿ha cambiado el método de trabajo del filial?

“Estamos en permanente contacto. Siguen subiendo futbolistas para entrenar con el primer equipo, pero la línea que nosotros llevamos es la adecuada para la formación del jugador. Ayudamos en lo profesional y en lo personal a todos los chicos para que sigan creciendo”.

-Conoce muy bien a sus jugadores y las cualidades que tienen. ¿Están preparados para dar el salto al primer equipo?

“En un futuro vamos a ver a futbolistas que están ahora en el Tenerife B jugando en el fútbol profesional. Todos tienen una gran predisposición al trabajo tanto con el club, como con el cuerpo técnico. Con la ambición y las ganas que tienen espero que alcancen sus objetivos”.

-Hablando del futuro más inmediato, ¿sería un fracaso no lograr el ascenso a Segunda B?

“El principal objetivo es formar futbolistas para el primer equipo. Es lo que está haciendo el grupo de profesionales que trabajamos con ellos. No solo es Maziño, hay un cuerpo técnico detrás como Braulio, Yeray, Víctor, fisios y director de la base Sesé Rivero, que estamos poniendo todo para que los chicos lleguen a la élite. A partir de ahí, tampoco tenemos que dejar de lado la competición. Debemos ser competitivos, estar peleando con los mejores equipos de Tercera División, y si logramos disputar el play-off lo haremos con toda la ilusión del mundo para ascender. Considero que no sería un fracaso, porque el objetivo de ascender no es primordial, pero vamos a pelear por él”.

-¿Cómo valora la transformación que ha experimentado el CD Tenerife desde que Joseba Etxeberría tomó las riendas?

“Están haciendo un gran trabajo. Los resultados están acompañando en los últimos partidos y creo que se está viendo a un CD Tenerife con muchas ganas. La mejora es evidente en cada partido. Es un equipo que entra en el último tramo de la competición muy en forma, ahora mismo es uno de los mejores de Segunda División, y esperemos que con el apoyo de todos dispute el play- off, y se enganche toda la isla”.

-El pasado lunes su jugador Brian Martín ganó el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada pasada en el grupo canario de Tercera División

“Es un premio muy merecido. Brian hizo una gran temporada el año pasado, está trabajando muy duro para cumplir el sueño de su vida que es ser jugador profesional, y en un futuro estoy convencido que lo vamos a ver ahí”.