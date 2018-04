Raimundo Moreno: “La Administración debe aportar más dinero y más estabilidad”

Fue uno de los fundadores de la Asociación Canaria Centro de Atención a la Familia, hace ya cerca de 35 años. Raimundo Moreno ocupa en estos momentos la Presidencia del colectivo, en el que, a través de sus distintos programas, atiende cada año a miles de personas con diferentes problemáticas. Para este psicólogo lo importante es aprovechar el potencial de las personas e incidir, sobre todo, en la prevención.

-En estos 35 años que tiene el Centro de la Familia, ¿cuál cree que es la principal aportación que ha hecho a la sociedad canaria?

“La principal aportación ha sido el ser un referente para las familias de Canarias y para los profesionales del ámbito psicosocial en las Islas. También aportar felicidad. La gente se siente feliz, cómoda, y por eso hay pocos abandonos de los tratamientos en la institución. Las personas perciben que son atendidas de forma correcta y cariñosa, y esto hace que se tenga una fidelidad en la asistencia”.

-Este año han tenido un problema con la administraciones públicas por la financiación y casi pierden dos de sus principales programas, como el de mediación. ¿Se debe implicar más el sector público desde el punto de vista económico?

“Efectivamente. En eso tenemos una lucha permanente. Muchas veces no entienden el trabajo que se está haciendo, parece que les estamos pidiendo un favor y lo que hacemos es ofrecerles un servicio más barato que si lo diera directamente la Administración. De lo que se trata es de que se impliquen y aporten más dinero y más estabilidad. No se resuelve el problema con dar financiación solo para seis meses, porque cuando se acabe, esas personas con la que se trabaja quedan desatendidas. La Administración tiene que meterse en la cabeza que los servicios tienen que tener una continuidad, los dineros deben tener permanencia. Claro que hay que garantizar la transparencia, equidad y profesionalidad por parte de los colectivos que los reciben, pero también que se garantice la continuidad en la aportación. Si no se hace, causa un daño mayor a la gente y da la sensación de poca seriedad en el trato a las personas, y estas se merecen que sea más serio y más responsable. Hace falta el dinero y que entiendan que se hace un trabajo muy importante. Por ejemplo, nosotros hacemos una labor grandísima en el punto de encuentro de Santa Cruz desde hace 17 años. Somos los únicos y tenemos listas de espera. Pese a ello, estamos machacando para que den cuatro perras, que es lo que cuesta el servicio, cuando luego hay dinero para otras cosas. A estas alturas de año no sabemos qué cuantía nos darán. Así no se puede planificar”.

-A través de los diferentes servicios que ofrece el Centro de la Familia, ¿a cuántas personas pueden atender?

“Podemos llegar a unas 15.000 personas al año en los distintos servicios”.

-En muchos de estos, como el de atención a jóvenes problemáticos o el de mediación, ¿ustedes son el único colectivo que lleva a cabo estas labores?

“Sí, somos los únicos”.

-¿Qué reto se ha marcado para este año?

“Consolidar los puntos de encuentro, el programa de mediación y tratar de que funcione la prevención. De cara al futuro, queremos ampliar la capacidad del Centro de la Familia y la de los programas para llegar a más gente, con la colaboración de más ayuntamientos. Nuestro reto es llegar a más municipios, firmar otros convenios y poder atender a más gente en mediación, prevención e intervención. Hemos ampliado un poco y ya tenemos convenios con Arona, El Rosario y Santa Cruz, y vamos a hacer uno con La Laguna y La Orotava. Otro reto que nos hemos marcado es consolidar un convenio con el Cabildo de La Gomera, ya que también estamos trabajando en la isla y está muy contenta la gente”.

-Usted aboga por cambiar algunos aspectos del modelo de atención social…

“Nuestro planteamiento, que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, es el de aprovechar el potencial que tiene la gente. En lugar de estar buscando cómo arreglar los males, hay que buscar cómo potenciar las cosas buenas que tienen. Lo que se llama la resiliencia, que es la capacidad que tiene la gente para transformar sus propias debilidades en fortalezas”.

-En todo el tiempo que lleva al frente de la entidad, ¿hay alguna historia que le haya marcado especialmente?

“Llevo 35 años y son tantas. Me encuentro con personas a las que atendí como psicólogo en el centro hace más de 20 años que ahora vienen con sus hijos para que yo los conozca. Les dicen que el Centro de la Familia les va a ayudar si tienen problemas”.