Sesé Rivero: “Este club debe ser un buen sitio para el inicio de una carrera profesional”

El trabajo de formación del CD Tenerife pasa por uno de los mejores momentos, no solo en el capítulo de resultados, sino por el hecho de que jugadores del filial asoman la cabeza en el primer equipo. El Tenerife B es líder destacado en el grupo canario de Tercera División, y peleará por el ascenso a Segunda División B. El Tenerife C arrasó en la Segunda Categoría Regional, y el próximo año jugará en Primera. El juvenil de División de Honor de Cristo Marrero, que estuvo muy cerca de acabar con la hegemonía de la UD Las Palmas, conoció que el Athletic Club será el rival en la Copa de Campeones, tras el sorteo celebrado ayer en la Ciudad del Fútbol en Madrid. Sesé Rivero, director del área de fútbol base del CD Tenerife, repasó el trabajo que se está llevando a cabo en el laboratorio blanquiazul.

“En los últimos años se está haciendo un buen trabajo, no solo por los resultados de esta temporada, de lo que nos sentimos muy contentos, sino porque en otras ocasiones no hemos conseguido esos resultados deportivos, pero hemos visto participar a futbolistas de nuestra cantera en el primer equipo, lo que supone una satisfacción enorme”, aseguró Rivero.

Una de las mejores noticias para el CD Tenerife sería que su primer filial militara la próxima temporada en Segunda División B. De esa manera, el salto de los jóvenes valores resultaría menos traumático que hacerlo de Tercera a Primera División. “El premio del play-off está muy cerca. Estamos muy ilusionados con la posibilidad de llegar a las eliminatorias de ascenso, soñar con que nuestro segundo equipo compita en Segunda B y que el primero lo haga en Primera División. Sería lo ideal, ya que estaríamos un paso más cerca del fútbol profesional, y nuestros futbolistas competirían a un mayor nivel”, reconoció.

Relaciones externas

Uno de los talones de Aquiles que desde siempre se le ha achacado al CD Tenerife son las malas relaciones que existían con el resto de clubes de formación de la Isla. Se están dando los pasos necesarios para que haya mayor empatía entre todos. “Gozamos, en líneas generales, de muy buenas relaciones, aunque una serie de clubes han elegido una opción diferente a la del CD Tenerife. Se está demostrando que con el proyecto +Base la inmensa mayoría de clubes y municipios están codo con codo con nosotros, y eso en el futuro va a derivar en un trabajo que irá en beneficio de todos”, auguró Sesé Rivero.

Hace unos meses cambió de inquilino el banquillo del CD Tenerife: Etxeberria relevó a Martí. Llegan nuevos profesionales, nuevos métodos de trabajo, nuevas ideas, y eso siempre supone un pequeño trastorno. “En el área de base no cambió nada. Contamos con una estructura profesional diseñada para poder trabajar todos en una línea que lleve a nuestro club a las mayores cotas deportivas. Nuestro trabajo consiste en mejorar a nuestros futbolistas de base para que Joseba Etxeberria, cuando lo estime oportuno, pueda disponer de ellos. La comunicación siempre ha sido muy fluida entre todos y con todos”, afirmó.

Uno de los temas más polémicos que han rodeado al CD Tenerife y su cantera es la fuga de jóvenes valores a otros clubes. Sesé Rivero habla de las medidas que se están aplicando para que esto no ocurra de forma frecuente. “Tenemos que poner de nuestra parte para que las familias confíen en nuestro club. Está en nuestra mano ser mejores cada día en la formación, mejorar la calidad de nuestros futbolistas, con el fin de que seamos un reclamo para esos jugadores que no desean venir y no somos capaces de convencerlos de que el CD Tenerife puede ser un buen inicio en una carrera profesional. Se ha demostrado que futbolistas que hemos traspasado siguen triunfando en otros lugares. Con respecto a la decisión que puedan tomar las familias, respetamos que prefieran ir a un Alavés que al CD Tenerife. A día de hoy tenemos convenios con algunos futbolistas que están en el Real Madrid o en el Atlético de Madrid. Con sensatez y naturalidad se puede llegar a acuerdos para que todos salgamos beneficiados en ese tipo de operaciones”, concluyó.