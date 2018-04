Un muerto en un incendio en la Torre Trump de Nueva York

Al menos una persona ha fallecido y cuatro bomberos sufrieron lesiones leves como consecuencia del incendio registrado en una de las plantas de la Torre Trump en Nueva York, propiedad del presidente estadounidense, Donald Trump, según ha informado el Departamento de Bomberos de la ciudad, que ya está trabajando para sofocar las llamas.

El presidente, que cuenta con un despacho en lo alto del rascacielos, se encontraba en Washington en el momento del incendio. El mandatario ya ha tuiteado desde la Casa Blanca asegurando que las llamas se encuentran bajo control.

“El incendio en la Torre Trump ya ha sido sofocado. Era muy reducido (el edificio está muy bien construido). Los bomberos han hecho un gran trabajo. ¡Gracias!”, ha declarado el mandatario a través de su cuenta personal de Twitter.

Cientos de personas han compartido vídeos en las redes sociales en los que se puede apreciar cómo salen llamas de varias ventanas en lo alto del edificio, que se encuentra en pleno centro de Manhattan. De acuerdo con el Departamento de Bomberos, se trataba de un incendio de nivel 3 de alarma.

De acuerdo con Eric Trump, hijo del mandatario, el fuego se ha producido en uno de los apartamentos residenciales del edificio.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian reported. (Photo credit: @nycoem ) pic.twitter.com/0Smiljyupg

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian, and 3 non-life-threatening injuries to Firefighters, reported pic.twitter.com/c7qeOlDVcf

— FDNY (@FDNY) 7 de abril de 2018