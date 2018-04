Yo estaba allí cuando arribó el correíllo La Palma

Hace un rato he hablado con Pepe Segura, expresidente del Cabildo tinerfeño y amigo, sobre el correíllo La Palma. Pepe era y es partidario de haberlo sacado a tierra, colocado sobre una base de hormigón, como está el Cutty Sark junto al Támesis. Yo visité el Queen Mary, en Long Beach, California, donde el viejo trasatlántico está anclado de manera permanente, tras prestar servicios diversos en la guerra y en la paz. Funciona como hotel y restaurante y supone una atracción turística de primer orden.

Pepe Segura, en contra de algunos miembros de la actual Fundación Canaria Correíllo La Palma, fundada en 2003, tiene razón. Un barco en tierra, bien cuidado, bien atendido, es mucho más barato de mantener que un vapor en la mar, con el deterioro que ello supone.

La Palma ha cumplido 106 años, es contemporáneo del Titanic, y el único que queda en el mundo. Creo que fue en 1984 cuando realizó su último viaje desde el puerto de Las Palmas a Santa Cruz, al mando del fallecido capitán José Bastida y remolcado por un barco de la Cory Brothers.

Yo estaba allí, en el puerto chicharrero, a la llegada del buque. Y tuve oportunidad de subir a bordo, de empuñar el timón, tras presenciar una delicada maniobra de atraque en el muelle norte, si no recuerdo mal. La Palma resistió el viaje, bien vigilado por la dotación del remolcador. El capitán Bastida se mostraba emocionado porque le habían confiado un pedazo de historia de la navegación. Un vapor que había batido todos los récords de supervivencia. Navegó desde 1912 a 1976 en aguas canarias. Casi nada.

Fue construido en los astilleros británicos de W. Harkerss & Son Ltd., en Midlesbrough y todas sus instalaciones han sido renovadas o reconstruidas, incluso el motor de triple expansión, que funcionó desde 1912 a 1976, año este último en el que se averió en alta mar, bajo pabellón de la Trasmediterránea, y fue remolcado hasta el puerto de Las Palmas donde fue adquirido por el empresario Jurgen Flick, que pretendía seguir el modelo del Queen Mary. Pero en esta tierra de las pegas le pusieron tantas y fueron tantos los llamados silencios administrativos que desistió y, aburrido de tanto “no”, lo cedió al Cabildo de Tenerife, siendo presidente José Segura Clavell.

Años -una década o más- permaneció en los varaderos de Nuvasa, esperando una restauración que no llegaba. Cambió el signo político del Cabildo tinerfeño y los nuevos rectores se rieron del proyecto. Sólo se retomó años más tarde, siendo consejero de la corporación Víctor Pérez Borrego, que mientras lo dejaron se desvivió por potenciar la fundación -incluso, se publicó un precioso libro que yo coordiné- y por devolver a la mar al vapor La Palma, como museo itinerante.

Yo, si les soy sincero, prefiero la idea de Pepe Segura de conservar el barco en tierra, que es un proyecto de mucho menos coste y que podría constituir una atracción turística de primer orden, incluso para los cruceristas que llegan a Santa Cruz. No se olviden de que el barco puede ser vendido como atracción, informando a los visitantes de que es el único que permanece en pie -por decirlo de alguna forma- de la época del famoso Titanic, desde hace tantos años en el fondo del mar. La Palma ha cumplido, repito, 106 años, nada más y nada menos.

navegación a vapor

Aquel día de la llegada a Santa Cruz fue todo un acontecimiento. El barco representa el surgimiento de la navegación a vapor y fue clave en las comunicaciones entre islas, fomentando el correo, el transporte de pasajeros y de mercancías. Las islas, en 1912, estaban pésimamente comunicadas entre ellas. No existían ni aviones ni aeropuertos, por supuesto, sino pequeños barcos de cabotaje que llevaban algún que otro pasajero que era capaz de aguantar las difíciles travesías.

Para mí fue emocionante subir a aquel barco, en el que mis padres habían hecho el viaje de novios a Las Palmas -que era a donde iba casi todo el mundo que podía de viaje de novios, en esa época-.

El correíllo La Palma llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife, me parece que en 1984, puedo tener algún error en la fecha, un poco escorado de babor, muy deteriorado, pero mantenía intactas algunas piezas esenciales de su interior. Su destino eran los varaderos de Nuvasa, hasta donde fue conducido posteriormente y allí estuvo, sin que nadie lo tocara, como he dicho más de una década.

Más tarde sufrió diversos avatares y hoy sigue en el muelle de Santa Cruz, creo que ya considerado por Marina Mercante como buque histórico y, por tanto, teniendo derecho a subvenciones oficiales que no sé si llegan o no, o si llegarán. Pero lo cierto es que su restauración no ha concluido.

Todavía están a tiempo de hacer caso a Pepe Segura: sacarlo del agua y encunarlo sobre hormigón. Sería el museo naval más bello del mundo. Porque el proyecto de que navegue como museo, aunque al principio lo veía atractivo, hoy económicamente, igual que Segura, lo estimo inviable.

Es verdad lo que la fundación manifestó durante la exposición que se celebró en 2011, bajo el título Un barco, un destino, “el correíllo La Palma, ya forma parte de nuestra vida, es más que un barco, es un retrato de nuestra sustanciosa historia y símbolo de una época concreta: aquella que rompió con siglos de incomunicación entre islas y que nos unió como nunca antes se había conocido”.

Un patrimonio de la historia

El correíllo La Palma es patrimonio de la historia de la navegación en Canarias y de todos los isleños. Los barcos de su tipo supusieron toda una revolución. Sólo sobrevivió este buque de los de su clase. Los demás fueron vendidos y desguazados en distintas partes del mundo. Pero un barco no es sólo un símbolo de los mares por los que navegó 64 años, sin fallar nunca, puntual en sus escalas, rey de los puertos canarios. Un barco de este tipo es una joya que no se debe abandonar.

He rescatado de mi archivo dos fotografías de la arribada al puerto de Santa Cruz del viejo vapor. En una de ellas, el remolcador tira de él para dejarlo amarrado en la línea de atraque del puerto. En la otra, que yo quería que quedara para el recuerdo, yo agarraba fuerte aquel histórico timón. Las fotos aparecen un tanto descoloridas, o con el color de la época, como quieran. Y las he guardado con celo. En el vapor se han rodado algunas películas, entre ellas Los últimos de Filipinas, recientemente. Se trata de otro testimonio de su valía como reliquia histórica.

abandono y oportunidad perdida

Pepe Segura lamentaba hace un rato los avatares del barco. Y tiene razón. Casi nunca hemos sabido los canarios conservar lo valioso, lo trascendente. Si este barco estuviera en cualquier otro país, hace años que habría sido convertido en museo y rentabilizado convenientemente. Se habría creado en torno a él un sustancioso y rentable negocio, con tarjetas, fotografías, llaveros, pins y otros objetos de recuerdo.

Pero no, ahí sigue, atracado en el muelle de Santa Cruz, sin ningún destino rentable. Y es una auténtica pena. Desde luego, si el título de esta sección vale para algo, el vapor La Palma es uno de mis amigos para siempre.

Y a mucha honra.