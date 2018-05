Una estudiante graba a su profesor acosándola

La situación está grabada en una universidad de Colombia y en el vídeo se puede ver como el profesor, Freddy Alberto Monroy, intenta besar en diferentes ocasiones y consigue tocar el culo a la alumna.

“Él es muy hábil, se gana la confianza de las personas mostrando interés con el tiempo que le dedica a tu trabajo y a tus intereses académicos”, ha declarado la víctima a W Radio. Esta no era la primera ocasión que ocurría, por eso la joven decidió grabar la tutoría. En días anteriores “me llevó contra la pared y tocó mi cintura y los senos. Pese a mi rechazo, me pidió que le diera un ‘pico’, refiriendo que no me preocupara porque no me metería la lengua. Yo logré separarlo de mí, señalando que en ese momento no tendría ninguna relación con nadie pero actuando de manera ansiosa volvió a tocarme los senos”, cuenta la universitaria.

El profesor ha sido denunciado ante la policía por lo ocurrido y tras la prueba de tenerlo grabado en vídeo.