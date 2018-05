Ana Guerra y Agoney triunfan en su tierra

Ana Guerra y Agoney, los dos concursantes tinerfeños de Operación Triunfo, triunfaron, nunca mejor dicho, en el concierto que dieron anoche junto a sus 14 compañeros del programa televisivo en el parking del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife.

El concierto comenzó con problemas de sonido que no dejaban escuchar ni la música ni a los cantantes. El público se lo tomó con humor, gritando al unísono “no se oye” y “que lo repitan”. Se reanudó cinco minutos después y desde el principio, repitiendo el tema

Los triunfitos hicieron un repaso de las canciones que marcaron su paso por OT, ganándose a un público ya de por sí entregado que no dejó de corear cada tema en toda la noche. No puedo vivir sin ti, interpretado por Aitana y Cepeda, la magnífica interpretación de Shape of you, de Roi y Amaia, Miriam con su potente interpretación de Invisible, y los momentos mágicos con Que nos sigan las luces, de Alfred y Miedo de Amaia, o las grupales La Revolución Sexual y Camina encantaron al público. Pero, sin duda, las más aplaudidas fueron Eloise, con un portentoso Agoney, la interpretación maravillosa de La Bikina de Ana Guerra, que marcó un antes y un después en su paso por el programa, y el tema del momento en toda España: Lo Malo, de Aitana y Ana.

Fue una noche especial para los fieles fans del programa, pero, sin duda, mucho más para los tinerfeños Agoney y Ana, que por fin cantaban en su tierra y se llevaron el calor de sus paisanos en un día tan especial como ayer, al que hicieron un guiño vistiéndose de magos.