Casi el 12% de los empadronados en el Archipiélago son extranjeros

El 11,83% de los empadronados en Canarias son extranjeros y el 57,7% de ellos proceden de Estados miembros de la Unión Europea (UE). Según datos del Instituto Nacional de Estadística respecto al Padrón Municipal de Habitantes de 2017, el número de extranjeros en Canarias es de 249.414, mientras que la población total de las Islas es de 2.108.121 habitantes, de ellos, 1.100.480 en la provincia de Las Palmas y 1.007.641 en la de Santa Cruz de Tenerife. Son los naturales de Estados miembros de la Unión Europea los que constituyen el mayor porcentaje de extranjeros residentes en el territorio de la comunidad autónoma de Canarias, representando el 57,5% del total de extranjeros, es decir, 143.338 personas, detallaron a Efe fuentes de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

El número de extranjeros no comunitarios es de 106.076 personas, de las cuales 53.489 son varones y 52.587 son mujeres. La mayor presencia de población extranjera no comunitaria se da en Tenerife (41.152 personas), Gran Canaria (36.028), Lanzarote (14.972) y Fuerteventura (10.965). Dentro de la población extranjera no comunitaria hay empadronadas de América 49.248 personas; de África, 28.019 personas, y de Asia, 17.975 personas. Por nacionalidades, destacan Marruecos, con 16.883 personas; Cuba, con 9.930; China, con 9.804, y Venezuela, con 7.754. El alumnado de nacionalidad extranjera en el año 2016 era de 25.145 niños en toda Canarias, y el alumnado nacido en un país extranjero, incluidos los nacionalizados, es de 31.843 niños y niñas.

Del total de 213.141 parados en Canarias, 10.967 son de nacionalidad extranjera extracomunitario y 8.230, demandantes comunitaria, el 4,96% y el 6,10%, respectivamente, más que en la misma fecha del año pasado, mientras que el tanto por ciento de demandantes españoles se ha reducido el 6,53% respecto al año pasado. A 31 de diciembre de 2017 había registrados en las Islas un total de 104 menores extranjeros no acompañados, 7 chicas y 93 chicos.

Con la llegada de las dos últimas pateras, hay cinco chicas y siete chicos más, es decir, en total hay 116 menores extranjeros no acompañados.

Sorprendente ha sido el dato ofrecido este mes por DIARIO DE AVISOS sobre la numerosa presencia de italianos (unos 30.000 en la provincia tinerfeña, según informó el cónsul), que es especialmente notable en el sur de Tenerife.