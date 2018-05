El Festivalito descubre el talento de Mi hoa Lee

Por Benjamín Reyes

El XIII Festivalito de La Palma proyecta hoy, a las 20 horas, en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma, la película Raíces, la ópera prima de la canaria Mi hoa Lee, en la que, tras convertirse en madre emprende un viaje físico y emocional que le conducirá a indagar sobre el fallecimiento de sus progenitores: un padre surcoreano y una madre catalana.

Apenas hay datos biográficos sobre ella. Por eso la primera pregunta es obligada: ¿Cuál es el origen de Mi hoa Lee? “Nací en Las Palmas de Gran Canaria en 1980, y cinco años más tarde me mudé con mis hermanos a Cataluña. Soy mitad surcoreana (por parte paterna), mitad española (por parte materna). La pregunta de dónde vengo fue la pregunta que motivó hacer el documental Raíces. Cuando me quedé embarazada y tuve a mi hija empezaron a aflorar muchas dudas y preguntas, que estaban ahí desde hace tiempo, pero que nunca había necesitado destapar. En mi infancia y adolescencia me había preguntado por qué tengo un nombre coreano, por qué tengo unos ojos rasgados, pero nunca había sentido la necesidad de emprender una búsqueda y empezar una aventura, aventura que ha acabado en una película”, expone la directora.

Este documental surge en la Universidad Pompeu Fabra, donde Mi hoa cursó estudios universitarios a partir de los 31 años. “Raíces era un proyecto para la asignatura de guion de documental bajo la supervisión del profesor Ricardo Íscar y se desarrolló como proyecto de fin de carrera”, apunta. “Averigüé sobre mis padres que ambos huyeron de un modelo en el que no encajaban. Mi padre era pescador y mi madre tuvo diferentes trabajos; la primera vez que se fue de casa fue con una compañía de teatro. Igual de ahí viene mi vena artística”, agrega.

El primer festival en que se pudo ver Raíces fue en el Festival de Cine de Las Palmas, tras su paso por el Festivalito de La Palma se podrá ver, a partir del 28 de mayo, en Movistar Plus, que ha comprado los derechos por un año.

Al margen de su debut en la dirección, también acaba de debutar en el mundo de la interpretación con la serie Félix, de Cesc Gay. La respuesta a esta irrupción tardía como actriz la da ella misma: “Me he dedicado muchos años al sector de la hostelería, aunque he hecho mis pinitos como modelo y como actriz en pequeños papeles sin texto”.

“Este es mi primer trabajo serio como actriz. Julia es un personaje clave en la serie, ya que su desaparición motiva la búsqueda de Félix. Cuando Julia aparece en pantalla tienes que cubrir las expectativas del espectador”, añade.

Uno de los rasgos más característicos de esta peculiar intérprete canaria son sus tatuajes, que cubren incluso el cuello. “Casi todos mis tatuajes significan algo. Son una especie de amuleto. Los miro y me dan fuerza”, explica.

Serie y cortometrajes

También se podrán ver hoy, en una proyección nocturna que comenzará a las 22 horas en la calle Apurón de la capital palmera, un capítulo de la serie Mambo, que dirige David Sainz y protagoniza Aarón Gómez. La serie, en tono jocoso, se centra en dos primos canarios. Después se podrá ver el mediometraje El origen del problema, de Mario Iglesias, que gravita en torno a los conflictos personales de los pacientes de una psicoterapeuta, que tiene también que lidiar con sus propios problemas emocionales.

Completan la programación del quinto día de festival, los cortometrajes Carshow, de J.F. Padrón, y Documentalito, de Altahay González. El primero se centra en conversaciones cotidianas ambientadas en los automóviles, y el segundo en las desventuras de un realizador de cine tratando de rodar un cortometraje durante la semana del Festivalito.

