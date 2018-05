El partido más importante del año para el Iberostar Tenerife

La temporada en un partido. El Iberostar Tenerife deberá ganar al Real Betis Energía Plus el próximo jueves, a partir de las 19.30 horas, para asegurarse un puesto en los play-offs por el título de la Liga Endesa. A los aurinegros puede incluso valerle la derrota si el UCAM Murcia no logra ganar al Estudiantes, pero, en el final de competición más igualado de los últimos cursos, los de Fotis Katsikaris no quieren confianzas.

El mejor ejemplo del equilibrio existente en la actual campaña es el dato de que el CB Canarias podría concluirla instalado desde la quinta a la novena plaza, estando implicados hasta cinco equipos. Lo más sencillo, el camino más corto, es ganar al descendido Betis. Ya con eso el Iberostar se aseguraría la octava plaza, con la que el primer cruce de las eliminatorias por el título lo emparejaría con el Real Madrid, el rival al que nadie quiere. Los blancos, Kirolbet Baskonia, FC Barcelona o Valencia BC son los posibles oponentes de los insulares, que deberán competir con el factor cancha en contra.

En caso de no ganar en Sevilla, los canaristas tendrían aún un comodín en su poder. Con 18 triunfos en su casillero, el UCAM Murcia, si se impone en su compromiso, igualaría al CB Canarias a victorias, pero, como la diferencia de puntos favorece a los tinerfeños, la clasificación para los play-offs seguiría garantizada. El verdadero peligro llegaría con una posible derrota de Andorra ante Valencia. En ese caso, en un triple empate entre estos tres clubes, el Canarias quedaría fuera. Es la única posibilidad de que eso suceda.

Ser quinto depende también de varios rivales. Para ello, y así igualar la clasificación del pasado curso con Txus Vidorreta en el banquillo del Santiago Martín, además de la victoria del Iberostar Tenerife, Herbalife Gran Canaria, MoraBanc Andorra y Unicaja Málaga deberían ceder ante Real Madrid, Valencia y Joventut respectivamente. Tampoco el quinto lugar da derecho a tener factor cancha a favor. El Valencia, al que el Canarias ya eliminó de la Copa del Rey, sería el conjunto a batir.

Con todo, ganar es el único pensamiento existente en un vestuario canarista acostumbrado a no fallar en cada final que ha tenido que disputar con anterioridad.

Será quinto si…

Gana su partido con el Betis Energía Plus y pierden Herbalife Gran Canaria, Unicaja y MoraBanc Andorra.

Será sexto si…

Se impone el jueves en Sevilla, caen Gran Canaria y Andorra y el Unicaja gana al Joventut.

Será séptimo si…

Gana en Sevilla y gana Gran Canaria y pierde MoraBanc Andorra o viceversa. Siempre que uno de estos equipos gane y el otro pierda el Canarias será séptimo.

Será octavo si…

Cae derrotado ante el Betis Energía Plus y UCAM Murcia no es capaz de ganar al Estudiantes.

Será noveno si…

El Iberostar Tenerife pierde con el Real Betis Energía Plus; el Andorra también cae en su pabellón ante el Valencia BC y el UCAM Murcia gana al Estudiantes en tierras pimentoneras.