El retorno del campeón canario de los mares

Adrián Mesa Santa Cruz de Tenerife

Jonathan García, el nadador canario que deslumbró a todo el Archipiélago con su promesa de unir las siete islas a nado, vuelve tras tres años de silencio mediático para realizar el recorrido de La Gomera a La Palma en septiembre. El pasado 2 de marzo se reunió con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien le trasladó el apoyo de la institución. Según el propio deportista, el director general de Deportes, José Francisco Pérez Martín, confirmó que le ayudarán con la recogida de fondos para su próximo reto.

García prometió recorrer los mares y unir las Islas Canarias como forma de compensar a su familia por sus malas acciones en el pasado, por las que fue internado en Tenerife 2 en el año 2012 durante 18 meses. Entró en prisión debido a una denuncia por lesiones de su hermano, tras una pelea entre ambos en 2005. No obstante, este retiró la denuncia y la orden de alejamiento que había interpuesto. Su gesto no sirvió para que se revocara la condena, puesto que Jonathan se había declarado culpable durante la vista, y ocho años después, Jonathan recibió la carta de confirmación de su condena, de tres años y tres meses.

Jonathan declaró a DIARIO DE AVISOS que recibió la noticia mientras estaba en Radazul, un sitio especial para él, puesto que fue en ese lugar donde decidió comenzar con su proyecto. “Creí que la mejor forma de conseguir mi redención era en el mar”, con el que siempre sintió una singular conexión.

Así que, sin ninguna experiencia previa en la natación deportiva, solo él y su fuerza de voluntad, se lanzó al agua en busca de su perdón. El primer recorrido que hizo fue el de Tenerife a La Gomera. Jugándose una multa e, incluso, una detención, saltó al gran azul sin permisos ni seguros, debido a la tardanza de los trámites y a su inminente entrada en prisión. El siguiente punto de conexión fue el de Lanzarote a Fuerteventura, una ruta que hizo de noche. “Mi promesa estaba por encima de todo y fue por eso por lo que luché”, explicó.

Tras conseguir la libertad provisional, nadó la distancia entre Santa Cruz y la playa de El Médano, un total de 62 kilómetros, como gesto simbólico de su salida de prisión. Tras esto, se dedicó a desarrollar su próximo reto, el recorrido Tenerife-Gran Canaria. Lo tuvo que suspender en un momento debido a la falta de financiación y de apoyos institucionales, por lo que decidió arrojarse encadenado al bravo mar canario para protestar. Partió del Auditorio Adán Martín hasta la plaza de Candelaria.

“Finalmente”, cuenta Jonathan, “me acogió una empresa de Las Palmas y conseguí ponerlo en marcha de nuevo, pero en condiciones agotadoras”. Se encargó él solo de todos los trámites y estuvo dispuesto a encadenarse, un día antes de nada en la Capitanía Naval de Tenerife para conseguir los permisos necesarios. En estas condiciones completó el trayecto en 11 horas y 10 minutos. Necesitó seis meses para recuperarse tras una pérdida de 14 kilos. “La organización fue un desastre porque las personas que decían ayudarme se preocupaban más por la foto conmigo que por mí”, añadió.

Además de su promesa, Jonathan siente la necesidad de contar su historia de superación y compartirla con las próximas generaciones. Ha ofrecido numerosas charlas en los institutos de la Isla, donde anima a los jóvenes a luchar por sus sueños y su identidad con todo lo que tengan. Asimismo, ha escrito ya su tercer libro, al que titula Invencible, tras La libertad de poder elegir y El diario de Jonathan García, cuyas ventas ha utilizado para financiar su reto. En su última publicación narra la etapa más popular de su vida, desde que hizo su promesa hasta la actualidad. “En el libro me transformo en un personaje casi de cómic que cruza los mares y da esperanza a la gente, tipo supermán pero más real”, explica.

Lo más destacable de este auténtico supermán marino es que no siente ningún tipo de atracción por la competición deportiva y entiende que no hay ningún reto en nadar para ganar a otras personas. “El reto es algo interior y la recompensa también debe venir desde dentro, desde el corazón, no por la aprobación o el reconocimiento de los demás”, asegura.

Ahora, su próximo reto es recorrer la distancia entre La Gomera y La Palma. Después, le quedarán tres más: La Gomera-El Hierro, Fuerteventura-Gran Canaria y Lanzarote-La Graciosa. Jonathan espera terminar su objetivo entre este año y el siguiente, y asegura que hará el último recorrido el mismo día que decidió comenzarlo, cerrando así el círculo.