Javier Calvo sufre una agresión en Eurovisión

Anoche me pegó un puñetazo en toda la casa un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares.

Es que, lo que me jode, es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un picasso en la cara. No se me puede sacar de casa.

— Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018