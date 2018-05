La falta de calidad del agua impide a Las Teresitas tener Bandera Azul

El reconocimiento de la bandera azul para una playa supone un valor añadido, al tratarse de un galardón ampliamente reconocido y que, cada año, entrega la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE). La playa de Las Teresitas perdió este distintivo hace ya 15 años. Los vertidos que los ya desaparecidos kioscos hacían directamente a las alcantarillas fueron el principal motivo para la retirada de la bandera. Este año, sin chiringuitos y realizadas algunas mejoras, como la colocación de nuevos vestuarios o accesos para personas con discapacidad, hizo pensar al área de Medio Ambiente, al frente de la que está Carlos Correa (PP), que era posible recuperar la bandera. No ha sido así. El pasado miércoles se dio a conocer el listado de playas que obtenían el sello de calidad que entrega la FEE y Las Teresitas no estaba entre ellas. A diferencia de otros municipios, que ya han anunciado que recurrirán la pérdida de este distintivo, en Santa Cruz, dan la callada por respuesta. No ofrecen explicación, al menos de momento, sobre qué razones son las que han hecho que se rechace la propuesta de la capital.

Para los grupos de la oposición en el Ayuntamiento capitalino parece claro que la calidad del agua ha sido el principal motivo que ha impedido obtener el galardón. Hay unanimidad al considerar que, por un lado, ha habido precipitación al optar de nuevo a la bandera azul, y, por otro, que el cierre de la playa por la presencia de E. coli el verano pasado, unido a los vertidos cercanos y el resto de deficiencias que reúne el lugar, son argumentos más que suficientes para generar el rechazo de FEE.

También para los vecinos, que han expresado a través de las redes sociales su parecer, no ha sido una sorpresa, dado el “abandono” en el que, consideran, está sumida Las Teresitas. Así, desde IU, su portavoz, Ramón Trujillo, apunta directamente a CC como responsable del fracaso. “El muy deficiente tratamiento de las aguas vertidas al mar de quienes han gobernado en la ciudad y en el Archipiélago está detrás de este fracaso. Han usado el mar como vertedero y, si no fuera por las leyes europeas, seguirían usándolo”.

Enrique Rosales (Cs) apuntó también a la “mala gestión” de CC y PP para no haber recuperado la bandera azul en Las Teresitas. “La falta de planificación y el escaso interés de este Gobierno y de sus predecesores ha provocado que la playa de Las Teresitas lleve 15 años sin poder lucir este distintivo”. Indica Rosales que la playa incumple gran parte de los 27 parámetros que exige la FEE para otorgar las banderas azules, entre ellos, los relacionados con “el abandono, la suciedad y el mal estado de las infraestructuras”. A ello hay que sumar que “existen problemas de accesibilidad en diversos puntos de esta zona costera, como el espigón o las zonas de aparcamiento”, y que “el estado en el que se encuentran los baños y vestuarios de la playa es totalmente precario”. “La escasa información y educación medioambiental, y el problema existente sobre la calidad del agua, en relación a la presencia de microalgas que se vivió el año pasado, se suman a la lista de posibles motivos que alejan a Las Teresitas de la bandera azul”, concluyó el edil.

Para el portavoz del PSOE, José Ángel Martín, este rechazo “es una consecuencia más de la dejadez del grupo de gobierno, que relega a Santa Cruz a un estado de abandono que vemos en sus calles, sus infraestructuras y en su principal playa”.

Sí se puede coincide en las críticas y tilda de “imprudente” el haber solicitado ya este año la distinción. Eligio Hernández enumera las deficiencias que, a su juicio, deben ser corregidas. “La calidad de las aguas siempre estará en entredicho, cuando existe próximo a la playa un aliviadero y vertido de aguas residuales sin autorizar. Además, la playa carece de una adecuada información ambiental, y con respecto a la accesibilidad universal, la playa cuenta con espacios de accesibilidad al mar, pero también padece una carencia importante, al no contar con un paseo accesible de lado a lado”. “Por tanto, la decisión de pedir la bandera azul ha sido imprudente y ejecutada por gente que desconoce los requerimientos de la fundación que otorga este distintivo”, concluye el concejal.

Y es que los criterios que una playa con bandera azul debe cumplir se dividen en cuatro grandes bloques: Información y Educación Ambiental, Calidad del Agua, Gestión Ambiental y Seguridad y Servicios.

Así, dentro del primero, la FEE pide que existan paneles en con información sobre las playas o los ecosistemas litorales. Con respecto a la calidad del agua, durante la temporada de baño anterior debe ser excelente en todos sus puntos de muestreo, conforme a la Directiva de Calidad de Aguas de Baño. Se deben tomar oficialmente un número de muestras periódicas de agua para determinar esta calidad. Adicionalmente, debe cumplir la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. Sin duda, este es el punto más deficiente que presenta Las Teresitas, ya que el año pasado se vieron obligados a cerrarla, aunque solo fuera parcialmente, durante dos días por la presencia de E. coli, algo que, tras los estudios, se achacó a un caso puntual y no se relacionó con vertidos de ningún tipo.

FEE exige que la playa cumpla con la legislación ambiental, en especial la Ley de Costas, así como que debe estar limpia y disponer de una adecuada gestión de residuos, incluyendo la recogida selectiva de envases, papel, vidrio, etc. Debe contar también con baños públicos y, como playa urbana, al menos uno tiene que ser adaptado.

En cuanto a seguridad y servicios, las playas deben tener accesos fáciles y seguros, ademas de accesibles para personas con discapacidad. Ha de existir un equipo de primeros auxilios, así como un adecuado equipo humano y material de socorrismo. La Fundación desarrolla estas cuatro áreas a través de casi 30 requisitos. La mayor parte de los criterios son imperativos, es decir, obligatorios.